Și-a făcut un nume în lumea modei, a demonstrat ani de-a rândul că este unul dintre cei mai importanți designeri ai României, însă Cătălin Botezatu avea un alt vis în tinerețe. Juratul de la „Bravo, ai stil!” își dorea să devină actor. Ba mai mult, s-a pregătit cu Florin Piersic pentru admiterea la Teatru, notează click.ro.

“Examenul l-am picat undeva al doilea, al treilea sub linia admișilor. După primul an, m-am apucat de meditații și vreo trei ani la rând am tot încercat să fiu admis la Actorie. M-am pregătit cu Florin Piersic. După mulți ani, când lucrurile s-au mai aranjat, Dem Rădulescu mi-a zis să vin că erau mai multe locuri disponibile la Actorie și că mă pot lua, că nu se mai intră pe pile. Am refuzat, pentru că în acel moment nu mai voiam eu.”, a povestit Cătălin Botezatu, potrivit sursei citate.

