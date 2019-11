Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că lucrările de modernizare a pieței centrale a municipiului „Nada Florilor” vor fi finalizate în primăvara anului viitor. Cătălin Coman a precizat că modernizarea acestei piețe centrale este un obiectiv extrem de important pentru municipiul Fălticeni, în condițiile în care de la inaugurare, la data de 1 mai 1985, au trecut 35 de ani, timp în care aceasta nu a beneficiat de lucrări de modernizare.

„De acestă dată vorbim despre un proiect al municipalității, prin care modernizăm și reabilităm integral <piața de la ceas>. Ne-am fi dorit ca această modernizare să se întâmple mai devreme, dar am sperat să putem depune un proiect de finanțare cu fonduri europene, prin care să putem amenaja inclusiv o parcare subterană care ar fi rezolvat și problema aglomerației în trafic, în zona centrală a Fălticeniului. Din păcate, în alocarea financiară a Programului Operațional Regional 2014-2020 nu a existat posibilitatea unei astfel de finanțări. De aceea, am recurs la fondurile proprii. Proiectul l-am început în 2017, cu întocmirea tuturor documentelor specifice – proiectul tehnic”, a spus primarul municipiului Fălticeni. El a arătat că în 2018 au fost obținute avizele și autorizațiile, au fost făcute actualizări și reactualizări ale indicatorilor tehnico-economici și a deviziului general, după care, în 2019, contractul de lucrări a fost scos de trei ori la licitație, pentru desemnarea unui constructor. „Anul viitor, în luna mai, piața centrală va fi finalizată”, a precizat Coman. El a arătat că valoarea investiției este de 3,2 milioane de lei, fonduri asigurate exclusiv din resursele bugetului local. Cătălin Coman a precizat că proiectul include salubrizarea zonei și conferirea unui aspect plăcut și funcțional, realizarea de zone de recreere atât pentru tineri cât și pentru persoanele în vârstă, creșterea nivelului socio-economic al municipiului, crearea unor condiții adecvate pentru organizarea evenimentelor cu caracter cultural și recreativ pe raza municipiului; stimularea derulării de activități cu caracter cultural, social și de divertisment, precum și creșterea nivelului de educație, de socializare și de cultură a copiilor, tinerilor, prin participarea la evenimentele care vor fi organizate în acest spațiu. „La nivel social, se remarcă necesitatea creării unui punct de întâlnire și petrecere a timpului liber. Piața civică “Nada Florilor” trebuie să aibă un rol generator de comunicare socială, accesibilă tuturor”, consideră Cătălin Coman.

Primarul din Fălticeni a precizat că pentru aceasta vor fi refăcute suprafețele pavate existente cu piatră naturală de Vama, va fi amenajat un spațiu pentru promenadă, a unui spațiu cu locuri pentru odihnă și a unei zone de recreere. De asemenea, proiectul mai include și sistematizarea terenului și crearea de noduri de circulație, refacerea iluminatului și a fântânii arteziene și în același timp va fi montat un sistem performant de monitorizare video, inclusiv pe timpul nopții.