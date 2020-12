Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a semnat contractul de finanțare pentru un proiect european în valoare de 5,8 milioane de lei. Cătălin Coman a spus că prin acest proiect, la care municipalitatea contribuie cu doar 2% din valoare, vor fi realizate lucrări de modernizare și reabilitare a Parcului Prefecturii ( 23 August ), corpului B al Muzeului de Artă Ion Irimescu, precum și Casa memorială Mihail Sadoveanu de pe str. Ion Creangă. Cătălin Coman a arătat că acesta este cel de-al șaptelea proiect european semnat în ultimii doi ani, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 60 milioane lei, adică 600 de miliarde de lei vechi, bani europeni atrași de primăria Falticeni

„Ne bucură faptul că și prin acest proiect reușim să aducem o sumă consistentă de bani în Fălticeni. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional, pe axa 13 și cuprinde trei subproiecte. În primul rând este vorba de reabilitarea parcului 23 August, sau parcul Prefecturii cum e denumirea oficială. Acest parc este situat pe str. Mihai Eminescu, în spatele Muzeului de Artă Ion Irimescu, un parc care va avea parte de modernizări și reabilitări complete, integrale. Este un parc care din momentul construirii lui, adică acum mai bine de 100 de ani, nu a avut niciodată parte de modernizări și reabilitări de asemenea anvergură”, a spus primarul din Fălticeni. El a adăugat că în cadrul proiectului vor fi fi modernizate aleile pietonale, spațiile verzi, Cătălin Coman subliniind faptul că după finalizarea lucrărilor va crește semnificativ suprafața spațiului verde din acest parc.

„De asemenea, vom avea plantări de arbori, arbuști, flori, gazon și vom monta mobilier stradal nou, bănci, coșuri de gunoi. Tot în cadrul proiectului este prevăzută și construirea unui foișor, pe locația unde a mai existat unul, pentru a putea fi pus la dispoziția tuturor celor care doresc să petreacă aici clipe de relaxare. Ne propunem ca în acest foișor, la sfârșit de săptămână sau de sărbători să avem muzică de fanfară, muzică populară, muzică folk, să facem anumite evenimente, iar în restul timpului să fie pus la dispoziția tuturor fălticenenilor, indiferent de vârstă, ca un loc de relaxare”, a mai explicat primarul din Fălticeni. Cătălin Coman a mai declarat că în parc va fi modernizată și reabilitată și actuala fântână arteziană, care nu mai este funcțională de peste 15 ani. El a mai adăugat că în parcul Prefecturii va fi amenajat un loc de joacă pentru copii, iar în premieră pentru Fălticeni va fi amenajat și un spațiu cu aparate fitness dedicat adulților, care vor putea fi folosite gratuit. „În același timp vom reabilita integral și vom monta un sistem de iluminat public modern în interiorul parcului. De asemenea, parcul va fi împrejmuit, pentru că va fi închis pe perioada nopții, pentru a evita orice manifestare antisocială. Va fi închis doar pe perioada nopții. Nu în ultimul rând, în parc va fi montat un sistem de supraveghere video în așa fel încât toți cei care vin în această locație să aibă siguranța asigurață”, a mai afirmat Cătălin Coman.

Coman a precizat că tot prin acest proiect va fi reabilitată şi „Grădina liniştii” de la Casa memorială „Mihail Sadoveanu”

El a precizat că tot în cadrul proiectului integrat va fi reabilitat şi corpul B al Muzeului de Artă Ion Irimescu, clădire care nu a fost modernizată niciodată. Coman a arătat că în această clădire se află şi apartamentul în care maestrul Ion Irimescu şi-a petrecut ultimii ani din viaţă.

Cătălin Coman a mai declarat că prin acest proiect va fi reabilită şi Casa Memorială „Mihail Sadoveanu”, o investiţie absolut necesară pentru punerea în valoare a acestui obiectiv turistic. El a spus că la acest obiectiv vor fi reabilitate clădirea, parcul din fața casei memoriale, Grădina Liniștii, precum şi poarta de acces.

În final, Cătălin Coman a ţinut să transmită faptul că suma obţinută pentru acest proiect nu putea fi folosită pentru alte investiţii. „Sunt tot felul de discuții și vreau să fac o precizare pe care o fac de altfel toți colegii primari. S-a pus întrebarea de ce nu facem altceva din banii aceștia. Vreau să spun foarte clar. Uniunea Europeană finanțează proiecte pe anumite axe. Nu poți din banii care ții dă pentru acest proiect integrat pe POR să-i folosești pentru educație, infrastructură, sănătate sau pentru altceva. Noi am depus proiecte pentru toate capitolele şi vrem să atragem cât mai multe fonduri pentru investiţii în toate domeniile de activitate pentru care se pot obţine finanţări europene”, a spus Cătălin Coman.