Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a semnat, astăzi, contractul de lucrări pentru o nouă investiție în infrastructura școlară din municipiul Fălticeni. Este vorba despre proiectul de Reabilitare și modernizare a clădirii în care funcționează Școala Gimnazială “Ion Irimescu”.

Cătălin Coman a precizat că lucrările vor avea o durată de 12 luni și vor fi realizate de firma Iuli-Miha SRL, din comuna Dolhești.

El a arătat că finanțarea proiectului, în valoare de aproape 2,6 milioane de lei, inclusiv TVA, este asigurată din Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, iar ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în perioada următoare.

Primarul din Fălticeni a spus că că intervențiile care vor fi realizate prin proiect, urmăresc repararea, amenajarea şi modernizarea clădirii, respectiv săli de clasă și cabinete, holuri, grupuri sanitare, acoperiș, instalațiile de iluminat, alimentarea cu apă, energie termică.

Coman a arătat că Școala Gimnazială „Ion Irimescu” este una dintre cele mai vechi din Fălticeni, cu 146 de ani de existență, încă de la inaugurare, în anul 1897, clădirea având doar destinație de școală.

„În pragul sărbătorilor de iarnă, venim cu o veste bună pentru cadrele didactice și cei peste 700 de elevi care își desfășoară activitatea la această școală. Reușim astăzi să demarăm un proiect așteptat de mult timp la Școala 2 (școala de la piață, cum este cunoscută de toți fălticenenii) . Vom reabilita și moderniza clădirea unei școli cu o istorie îndelungată, care a dat acestor locuri și țării oameni valoroși, cum ar fi scriitorul Mihail Sadoveanu și academicienii Petre Jitariu și Mihai Băcescu. Peste un an, la finalizarea lucrărilor vom avea încă o unitate de învățământ care va oferi condiții de studiu în conformitate cu cerințele actuale”, a spus Cătălin Coman.

El a ținut să mai precizeze că Școala Gimnazială “Ion Irimescu”, Primăria Fălticeni are în derulare încă un proiect, respectiv construirea unei cantine pentru elevii care studiază în sistemul Step-by-step, un proiect pilot pentru municipiul Fălticeni, finanțat exclusiv din bugetul local. Investiția are o valoare de peste 1,1 milioane de lei.