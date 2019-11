Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a votat la alegerile prezidențiale pentru un viitor președinte al țării care să îi apere și să-i ajute pe români. „Am votat pentru un președinte care iubește românii, pentru un președinte apropiat de ei, care știe să le asculte necazurile și problemele și care să se implice în rezolvarea lor”, a spus Cătălin Coman. El a adăugat că votul său a fost pentru un președinte care să fie la serviciu în slujba cetățenilor, în mijlocul lor și nu doar pentru membrii unui partid.

