Primarul municipiului Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, a anunțat astăzi că următorul mare proiect pe care îl va implementa se referă la realizarea centurii ocolitoare a Fălticeniului însă a precizat că această investiție de anvergură va fi pusă în practică în baza unei asocieri cu localitățile pe care le străbate traseul și anume Fîntîna Mare, Baia, Rădășeni, Bunești și Fălticeni și împreună cu titularul acestei investiții, Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Coman a arătat că proiectul realizării centurii ocolitoare a Fălticeniului este depus la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț pentru a fi finanțat din fondri europene.

”Proiectul acesta a fost depus pentru că încă din 2012 de când sunt primar în fecare an am depus la ADR Piatra Neamț o listă cu proiectele de infrastructrură pe care ne dorim să le realizăm împreună cu echipa mea. Este depus la ADR Nord Est pentru o posibilă finanțare pe bani europeni. Acest proiect se numește ”construire rută ocolitoare a municipiului Fălticeni DN2, E85”. Tot ni sa- spus că e un proiect care are studiu de fezabilitate, are proiect tehnic. Eu am căutat la Ministerul Transporturilor am trimis și adrese oficiale și nu am găsit nici un fel de studiu de fezabilitate în afară de câteva planșe și câteva schițe. În rest sunt doar vorbe. Eu sunt un om al faptelor chiar dacă e campanie electorală și toată lumea promite orice totuși e bine ca cetățenii să fie informați corect să fim raționali. Adresez această rugăminte și către toți candidații să spună și dacă lucurile promise sunt posibile și realizabile nu doar utopii precum promisiunea de realizare de parcuri industriale pe raza altor comune”, a declarat primarul Fălticeniului.

El a constatat că în această campanie electorală toți promit vrute și nevrute inclusiv în privința realizării centurii ocolitoare a Fălticeniului. ”E perioadă de campanie și toți promit vrute și nevrute, toți promit lucruri irealizabile doar pentru a da bine la electorat dar eu întotdeauna am fost un om rațional, un om sincer și deschis și pot să spun lucrurile exact așa cum ar trebui să se întâmple. Nu se poate face centura doar de la nivelul municipiului Fălticeni iar dacă vreun candidat la primar, Consiliu Local și așa mai departe spune că poate să o facă singur este doar un mincinos demagog care vrea să obțină voturi”, a spus Coman. El a menționat că la o primă estimare investiția depășește 100 de milioane de euro și că fondurile europene reprezintă singura soluție pentru realizarea ei. ”Noi am luat măsuri și am reabilitat podul de la intrare în Fălticeni tot pe DN2 și am văzut acolo ce volum de trafic imens este. Șoselele au fost proiectate și construite în alte vremuri când numărul mașinilor era mult mai mic și încărcătura era mult mai mică”, a subliniat edilul Fălticeniului. Coman a adăugat că realizarea centurii ocolitoare a Fălticeniului va fi unul dintre proiectele de mare anvergură pe care și-l va asuma pentru următorul mandat după ce în acest mandat a realizat noul spital municipal care va fi deschis în acest an. Asta pe lângă alte proiecte de nivel mic și mediu. Cătălin Gheorghe Coman a mai ținut să precizeze că centura ocolitoare este un proiect ”ultranecesar” pentru Fălticeni. ”În luna august având în vedere faptul că este o lună în care mulți dintre cei plecați în străinătate se întorc acasă a apărut mai evident ca oricând necesitatea construirii unei rute ocolitoare în municipiul Fălticeni. Vorbim de o investiție necesară pentru tot județul Suceava și pentru întreg transportul din zona Moldovei pentru că vorbim de E85 și de DN2 pe care circulă foarte multe tiruri de marfă care vin din Bulgaria, Grecia, Turcia din partea de sud și tranzitează spre țările nordice respectiv Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia, Țările Baltice, Polonia. Nu vorbim de un beneficiu doar pentru locuitorii municipiului Fălticeni cu toate că acesta este evident ci vorbim de reducerea poluării, de reducerea aglomerației din trafic de tot ceea ce înseamnă confortul cetățenilor care locuiesc în blocurile din preajma bulevardului 2 Grăniceri și străzii Sucevei. Vorbim de creșteri spectaculoase ale regimului de trafic și este absolut necesar construirea acestei rute ocolitoare pentru municipiul Fălticeni, comunele din jur și întreg traficul din județul Suceava”, a mai spus Coman.