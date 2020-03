Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, face încă un apel disperat către guvernanți să aloce în regim de urgență cele 5 milioane de euro necesare pentru punerea în funcțiune a noului spital din Fălticeni avertizând că în cazul în care nu se va întâmpla acest lucru vor muri oameni și de alte boli în afară de coronavirus. Și asta pentru că actualul spital din Fălticeni dar și spitalul din Rădăuți care sunt spitale suport după ce Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a devenit spital pentru pacienții bolnavi de coronavirus nu vor putea prelua toți pacienții care vin cu diverse boli pentru că sunt supraaglomerate și nu mai fac față. ”Suntem în situația la Fălticeni de a face încă un apel un apel, disperat de data asta pentru dotarea cu echipamente și aparatură medicală a spitalului nou. Având în vedere că Spitalul Județean Suceava a fost declarat spital COVID înseamnă că va trata de acum doar cazurile de coronavirus. Presiunea este foarte mare pe spitalul din Rădăuți și am văzut că managerul de acolo a și spus că problema e pe care să-i depășească pentru că vin foarte mulți pacienți acolo și din municipiul Suceava și din zona Sucevei plus ce aveau ei dinainte zona Rădăuți. Același lucru se întâmplă și la Fălticeni. Spitalul vechi din Fălticeni este declarat spital suport avem o avalanșă de cazuri de toate bolile care vin la Fălticeni. Toți cei care nu sunt testați pozitiv la COVID vin la Rădăuți și Fălticeni. O să ajungem din păcate în situația în care oamenii vor avea de suferit și vor muri din alte boli decât de coronavirus. Pentru că și înainte oamenii se îmbolnăveau de stomac, de ficat, de plămâni, de bolile curente să le spun așa și erau tratați în Spitalul Județean Suceava. Acum spitalul județean fiind închis trebuie să fie tratați undeva oamenii ăștia. Nu putem să-i tratăm la Rădăuți pentru că deja e depășit îi tratăm parțial. Nu putem să-i tratăm în spitalul actual din Fălticeni pentru că la fel este mult prea aglomerat în această perioadă. Avem un spital nou nouț, bijuterie de spital, un spital care are absolut tot ceea ce îi trebuie în afară de dotări și de echipamente medicale”, a explicat Coman.

Primarul a precizat că în trei săptămâni de la alocarea banilor noul spital poate fi deschis parțial astfel încât să asigure urgențele pentru bolile curente. ”Avem un spital nou, modern, finalizat integral, care are utilități montate și funcționale, spital care are dotările nemedicale achiziționate anul trecut și montate, care are spălătorie, bucătărie, săli de servire a mesei, care are uscătorie proprie, care are compartimentele pregătite pentru saloane, șase săli de operație, compartiment de primiri urgențe, pentru terapie intensivă, toate specialitățile necesare, care respectă toate circuitele medicale, avem șapte lifturi funcționale. Lucru foarte important avem stație de oxigen proprie nouă funcțională de mare capacitate. Toate paturile care sunt montate au priză de oxigen la capăt și priză pentru fluidele medicale. Stația de oxigen este deservită și de două generatoare independente care pot acționat separat în caz că sunt probleme cu alimentarea cu energie electrică. Putem asigura condiții extraordinare, deosebite pentru tratament dar și hoteliere pentru bolnavii care vin de alte boli în afară de COVID”, a spus primarul.

El a adăugat că fălticenenii au fost mințiți atunci când s-a spus că banii pentru dotarea noului spital au fost alocați și a menționat că până nu vede fila de buget pe care scrie 5 milioane de euro nu crede că problema este rezolvată.”Noi ținem permanent legătura cu furnizorii pentru că aici e marele avantaj că am încheiat contractele cu furnizorii și le-am depus la Ministerul Sănătății încă din noiembrie 2019. Am depus toate contractele cadru nu doar o simplă hârtie ca să vadă lumea ce cumpărăm și la ce prețuri și care sunt furnizorii. Discuția pe care o avem cu furnizorii le spunem permanent ”așteptați-ne că ne vin banii, țineți-ne acolo în față” pentru că e o criză mondială legată de furnizarea de aparatură medicală. Avem posibilitatea ca în trei săptămâni să deschidem măcar parțial spitalul pentru că sunt aparate care vor veni mai greu dar paturile, o serie de aparate absolut necesare și urgente pot veni mai repede. Ne întreba cineva dar cum o să rezolvăm problema cine să descarce atâta aparatură cine să șteargă praful, să facă curat. Eu am discutat cu foarte mulți și sunt convins că jumătate din oraș ar veni să ne ajute la descărcat și la montat. Bine nu o să-i chemăm pentru că nu vrem să încălcăm regulile carantinei dar suntem pregătiți să facem lucrul ăsta cât mai repede. Când o să ne dea fila de buget să o vedem atunci o să credem pentru că până acum am fost mințiți. Am fost mințiți de două ori că ni s-au alocat banii și nu ni s-au alocat nimic”, a spus Coman.

Cătălin Coman a mai subliniat că odată cu deschiderea noului spital se va dubla capacitatea la neonatologie lucru foarte important întrucât în ultima vreme noua maternitate din Fălticeni este supraaglomerată iar cererile sunt în creștere. ”Dacă nici acum în al 15-lea ceas nu se înțelege că trebuie dotat și deschis acest spital o să moară oameni în județul Suceava de alte boli. Toată lumea se concentrează pe COVID dar o să fie din păcate decese pe bolile vechi, pe bolile curente pentru că oamneii nu o să aibă unde să se trateze. Trag un smenal de alarmă extrem și Ministerului Sănătății să audă că dacă nu deschidem spitalul nou la Fălticeni care este gata vom avea probleme cu celelalte boli care sunt mult mai multe decât COVID. Vor fi oameni care vor muri cu zile nefiind infectați cu COVID dar vor muri de inimă, vor muri de urgențe chirurgicale, de rinichi, de plămâni de ficat pentru că nu vor avea unde să fie tratați”, a încheiat primarul de Fălticeni.