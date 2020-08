Primarul PSD al municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat, la lansarea candidaților acestui partid pentru alegerile locale, că actuala conducere a Consiliului Județean Suceava tratează cu măsuri diferite administrațiile locale conduse de primar social democrați. În discursul său, Cătălin Coman a ținut să le mulțumească fălticenenilor pentru încrederea acordată, el adăugând că tot ce a făcut, a făcut pentru aceștia. „Vreau să îi salut pe iubiții mei fălticeneni. Pentru că multe din lucrurile frumoase făcute în Fălticeni le-am făcut împreună cu ei. Le-am făcut în echipă, în echipă cu ei, fălticenenii mei dragi. Le-am făcut în echipă cu dumneavoastră, colegii mei din PSD. Pentru că lucrurile frumoase le facem împreună, pentru că de fiecare dată avem nevoie de sprijin, de ajutor. Și pe parcursul celor opt ani și un pic de primărie la Fălticeni am reușit lucruri spectaculoase împreună cu echipa de care vă vorbesc. Le sun recunoscător pentru sprijin și ajutor parlamentarilor noștri, reprezentanților noștri din Consiliul Județean și nu în ultimul rând doamnei prefect, Mirela Adomnicăi, cu care am avut un parteneriat excepțional pe durata mandatului său dar și în celelalte funcții pe care le-a deținut în decursul timpului. Și sunt lucruri frumoase care se întâmplă la Fălticeni”, a declarat Coman. El a făcut referire că la Fălticeni se va finaliza noul Spital Municipal, investiție începută acum 30 de ani. Cătălin Coman a spus că lucrările au fost reluate în anul 2012, după ce a preluat funcția de primar iar la guvernare era PSD. „De asemenea, beneficiem de investiții consistente prin programele guvernamentale realizate și concepute de PSD la nivel național, am avut un sprijin consistent în accesarea fondurilor europene pe baza legislației simplificate în ceea ce privește obținerea acestor resurse. Și aici mulțumesc și domnului Titus Corlțățean, care a fost o bună perioadă de timp un ajutor, un sprijin, un partener al României la nivel european, de care am beneficiat și noi la Fălticeni. Sunt lucruri frumoase, pe care le-am făcut pentru că așa am promis în 2012, noi suntem oameni care ne ținem de cuvânt. Și fiecare promisiune a noastră s-a bazat pe realități și pe necesități și prin modalitatea prin care le putem realiza”, a afirmat Cătălin Coman.

Primarul din Fălticeni a declarat că din păcate acest lucru nu se întâmplă acum la nivel județean, în special la împărțirea bugetului. „Când se împarte bugetul știți foarte bine că într-o parte se duc mai mulți bani, într-o parte mai puțini. Cu toate că la proiectul de apă canal suntem parteneri. Dar suntem parteneri doar când se cere votul și suntem parteneri când trebuie să ajutăm. Suntem parteneri și la sistemul integrat al deșeurilor. Dar suntem parteneri doar când e greu, iar când e ușor nu mai suntem parteneri, ci suntem din partidul celălalt. Asta cred că doamna Mirela Adomnicăi va îndrepta. Vom fi toți parteneri și la bine și la greu”, consideră Cătălin Coman. El a spus că pentru Mirela Adomnicăi toți for fi suceveni, fie că este vorba de Fălticeni, Vatra Dornei, Câmpulung sau Rădăuți, sau de comunele și satele din județ.