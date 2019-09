Noul an școlar a început și pentru cei aproximativ 8000 de elevi și preșcolari înscriși la unitățile de învățământ din municipiul Fălticeni. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a fost prezent la deschiderea cursurilor la cele patru școli gimnaziale și cele trei colegii, alături de deputatul Alexandru Rădulescu.

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a fost reprezentat la festivitățile specifice momentului de inspectorii Luminița Corbu și Iulian Darabă. Prima zi de școală a început cu emoții, dar și cu trafic rutier aglomerat pe principalele căi de acces spre școlile gimnaziale, licee și grădinițe.

Aglomerația în zona școlilor este unul dintre motivele care au stat la baza inițierii procedurilor pentru introducerea transportului public de persoane, un proiect pe care Primăria Fălticeni vrea să-l implementeze în perioada următoare.

Primarul Cătălin Coman a precizat că pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, în acest an au fost alocate, de la bugetul local, fonduri în sumă de 17 miliarde de lei vechi, care se regăsesc în renovări, modernizări și proiecte de investiții.

Pe lângă investițiile din fondurile proprii, sunt în derulare și 3 proiecte cu finanțare europeană, în valoare de 90 de miliarde de lei vechi. „Împreună cu colegii profesori cred că am reușit să facem tot ceea ce era necesar pentru ca noul an școlar să înceapă în condiții foarte bune la Fălticeni. Nu ne oprim însă la ceea ce s-a făcut în vacanța de vară. Continuăm investițiile, pentru că învățământul a fost și rămâne o prioritate a Primăriei Fălticeni. Le doresc tuturor elevilor, colegilor profesori și părinților, un an cu multe reușite, atât în activitățile școlare cât și în cele extrașcolare!”, a declarat prof. Gheorghe Cătălin Coman.