Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a transmis o nouă solicitare către Ministerul Sănătății pentru a aloca de urgență fondurile necesare pentru deschiderea noului spital din acest municipiu. Cătălin Coman a sublinait faptul că întreaga clădire este finalizată integral, dotările nemedicale au fost achiziționate, fiind nevoie doar de dotările medicale. „Vorbim de o clădire care poate adăposti la nevoie 400 – 500 de oameni. O clădire care poate oferi condiţii de carantină şi de tratament pentru toţi cei care au nevoie. O clădire aşteptată de 150.000 de oameni din Fălticeni şi zona municipiului. O clădire care poate fi un reper extrem de important în lupta noastră cu acest virus ucigaş. Vorbim de o clădire care are dotările nemedicale achiziţionate integral. Pentru dotări medicale, ceea ce ne mai trebuie să îl deschidem, avem contractele semnate. Am făcut licitaţia încă de acum un an şi jumătate”, a declarat Cătălin Coman.

El a arătat că toate contractele de finanţare şi contractele de achiziţii sunt pe masa Ministerului Sănătăţii. „Aşteptăm banii pentru a putea achiziţiona aceste dotări medicale şi pentru a putea deschide spitalul. Nu mai este de glumă. Nu mai vorbim că poate la jumătatea anului, anul viitor. Avem un spital gata oameni buni. Un spital care trebuie dotat. Un spital care poate fi foarte important în această luptă dusă cu virusul Covid – 19”, a subliniat primarul din Fălticeni. El a spus că suma necesară pentru deschiderea noului spital este de 23,868 de milioane de lei, care include necesarul pentru toate dotările necesare pentru Spitalul Municipal Fălticeni.

Coman: Până și praful e șters în noua clădire

Cătălin Coman a sublinait faptul că întreaga clădire este funcţională, „până şi praful este şters înăuntru”. „Aşteptăm aceste dotări pentru a-l putea pune la dispoziţia oamenilor. Trebuie că Ministerul Sănătăţii, toţi actorii şi factorii politici din această ţară să înţeleagă că un spital gata, repet gata, nu poate fi pus la dispoziţia celor care au nevoie. Vorbim de 150.000 de oameni din zona Fălticeni. Vorbim de un judeţ grav afectat de acest virus. Vorbim de o întreagă zonă. Vorbim de foarte mulţi oameni care ar putea beneficia de acest spital. Ne trebuie dotările medicale. Atât. Utilităţile sunt, dotările nemedicale sunt, construcţia este finalizată cu toate rigorile şi necesităţile legislative impuse de ISU şi DSP. Sunt 94 de saloane care pot să aibă un pat, două sau trei, cu grup sanitar propriu, fiecare funcţional, cu apă, canalizare, încălzire, electricitate, cu staţie de oxigen dotată cu două generatoare, funcţională. Şi putem asigura pentru 400 – 500 de oameni condiţii de carantină şi de îngrijire la cel mai înalt standard. Fac un apel către toţi cei responsabili şi către toţi cei care pot să facă acest lucru. Nu mai e de glumă. Nu mai este timp de pierdut. Daţi-ne bani să aducem dotările necesare”, a spus Cătălin Coman.

Primarul din Fălticeni a precizat că dacă ar fi alocate fondurile necesare, în maxim două – trei săptămâni spitalul poate fi deschis „măcar parțial”. „Este un apel pe care îl fac pentru toată lumea. Nu mai suntem de culori politice diferite, nu mai suntem de nici un fel de culoare. Suntem români şi putem face bine pentru comunitatea noastră”, a încheiat Cătălin Coman.