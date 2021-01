Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a apreciat faptul că pentru prima dată se discută foarte serios despre construcția unei autostrăzi care să treacă în apropierea acestui municipiu. Cătălin Coman a amintit faptul că președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că varianta propusă pentru traseul autostrăzii A7 Siret – Suceava – București ar presupune construcția acesteia în apropierea municipiului Fălticeni. „Apreciez extrem de mult colaborarea între toți factorii politici implicați, respectiv președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și senatorul George Mîndruță. Am avut o discuție cu cei doi referitor la centura Fălticenilor și legătura municipiului cu autostrada și m-au asigurat de tot sprijinul lor. Fălticeniul este al doilea municipiu ca mărime din județ, dar trebuie luat în considerare și faptul că în jurul acestuia sunt comune cu o populație foarte mare”, a spus Cătălin Coman. El a adăugat că din punctul său de vedere traseul propus pentru această autostradă este foarte bun, oferind municipiului Fălticeni și comunelor învecinate șansa la dezvoltare, oferind o legătură mult mai rapidă cu sudul țării și cu Bucureștiul. „Întreaga zonă se va discuta și mă încântă foarte mult apropierea acestei autostrăzi de Fălticeni. Acestea au fost și discuțiile cu Gheorghe Flutur și George Mîndruță. Pentru a putea gândi mai multe proiecte de dezvoltare a municipiului Fălticeni și a comunelor învecinate este foarte important să ai acces la autostradă. De asemenea, apreciez rapiditatea și energia cu care se mișcă lucrurile, încă de la primele discuții. Am văzut întâlnirile punctuale de la Consiliul Județean pe această temă, dar și cele de la nivel guvernamental, ceea ce mă face să fiu extrem de optimist că în câțiva ani Fălticeniul și comunele învecinate vor avea șansa să fie conectate la o autostradă. Iar ca primar mă voi strădui să fac troate demersurile pentru ca acest proiect să fie realizat cât mai repede”, a spus Cătălin Coman.

