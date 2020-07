Unul dintre cei mai îndrăgiți soliști de la noi, Cătălin Crișan (52 de ani), a fost și el afectat de pandemia de coronavirus, fiind nevoit să-și anuleze concertele, spectacolele și lansarea unui dublu album cu 20 de piese. Click! a stat de vorbă cu solistul despre viața lui de acum, proiecte amânate, familie și celebra lui dietă, pe care recunoaște că se vede nevoit să o reia.

Click!: Ce face Cătălin Crișan zilele acestea? Am aflat că s-a amânat un eveniment special.

Cătălin Crișan: S-au amânat multe, însă da, trebuia să lansez un dublu album cu 20 de melodii înregistrate din 1987 pînă acum, deci de 33 de ani. Piese care nu au apărut pe nicăieri. Pe acest album trebuiau să fie piesele înregistrate de curând cu Gabriel Cotabiță sau cu Alin Stoica. Poate nu știți, dar am 646 de melodii compuse în 33 de ani, pe care nu le-am interpretat până acum. M-am apucat, ca să zic așa, să scot din sertare melodii pe care nu le știe lumea. Chiar așa le-am spus, <<Melodii ascunse în sertar – 33 de ani de carieră>>.

Ce altceva ați mai făcut în această izolare?

Am intrat în telefon și i-am șters pe acei așa-ziși prieteni, care te sunau doar la nevoie, am făcut curățenie generală. Am participat la campionatul de șah, mai ales că eu am făcut șah cu celebra Elisabeta Polihroniade. Am scris un duet cu Alin Stoica, o piesă cu Natalia Guberna, am refăcut studioul de înregistrări. Am început o carte, am făcut multe lucruri, m-am apucat de curățenie prin casă, prin sertare. M-am apucat de citit scrisori, sute de scrisori pe care le-am primit de-a lungul timpului și pe care n-am apucat să le citesc. Erau scrisori de prin 1987. M-am apucat și de scris o a doua piesă de teatru, prima s-a numit „Cabina actorilor” și s-a jucat cu mare succes.

