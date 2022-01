Cătălin Măruță a povestit recent cum a fost bătut acum mai mulți ani, într-un autobuz din București. Totul a avut loc pe când prezentatorul Pro TV era încă la facultate, potrivit click.ro.

“Mergeam cu autobuzul 102, în care ți se lua tot din buzunare. Am urcat, la un moment dat, la Universitate, și i-am spus unei doamne: ‘Sărut mână, nu vă supărați, vedeți că aveți geanta deschisă’. Lângă era un domn îmbrăcat la costum, cu diplomat, care-mi zice: ‘Ce te bagi mă?’. Și mi-a dat un cap în nas în autobuz, la 12 ziua. M-a umplut de sânge și mi-a zis: ‘Coborâm la prima împreună’”, a rememorat Cătălin Măruță, conform sursei citate.

Prezentatorul a povestit, revoltat, cum nimeni nu i-a sărit în ajutor când a fost lovit, deși ar fi putut fi omorât de bărbat, dar toată lumea s-a arătat indignată după ce agresorul a coborât din autobuz. Cătălin a fost nevoit și el să coboare și să meargă la spital, pentru îngrijiri medicale.

