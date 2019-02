Inainte de a intra in reality show-ul “Ferma”, Catalin Morosanu a facut noi dezvaluiri in vlogul lui Jorge, participant si el al aceleiasi emisiuni.

Intrebat fiind cat a castigat cel mai mult din lupte, “Moartea din Carpati” a ocolit raspunsul intrebandu-l la randul sau pe Jorge cat a castigat in urma emisiunii “Te cunosc de undeva”, astfel ambii au facut glume pe seama raspunsurilor evazive, concluzionand ca atunci cand nu vrei sa dai un raspuns concret, o poti face punand o alta intrebare. “Am casa, am masina, am apartament, sunt bine, sunt bun!”, a raspuns intr-un final intrebarii marele luptator.

Cu totii avem regrete, nu? Regretul cel mai mare al lui Morosanu este ca nu a petrecut destul timp cu fetita lui in varsta de 8 ani, ca nu s-a implicat mai mult in educatia ei si faptul ca a fost mereu plecat pe drumuri, realizand ca pentru copiii nostri trebuie intotdeauna sa ne facem timp.

Ce vrea sa-i daruiasca fiicei sale la majorat puteti afla din filmarea de mai jos.