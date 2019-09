Cătălin Moroșanu (35 de ani) și soția lui, Georgiana, au fost plecați într-o scurtă vacanță în Turcia. După un sejur de 7 nopți la all inclusive, luptătorul K1 a luat câteva kilograme în plus. Asta după ce reușise să ajungă la greutatea de la începutul carierei, în timpul show-ului ”Ferma – Un nou început”, de la PRO Tv, notează click.ro.

„M-am împlinit puțin, așa. Am intrat acum la o dietă, se cheamă Intermittent fasting. Mănânci o singură dată pe zi la oră fixă. E greu. Crede-mă că duc un război cu mine însumi de fiecare dată. La ora 15:00 mănânc. Trebuie să mă apuc iar să mă antrenez, să-mi intru iar în formă. Nu știu ce am pățit, după ce am ieșit din Fermă, mânânc orice prind”, a spus Moroșanu, conform sursei citate.

