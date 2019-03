Președintele Pro România, deputatul Cătălin Nechifor, a avertizat că există riscul ca anul acesta pe ușa multor primării să scrie „faliment”. Cătălin Nechifor a spus că acest lucru se va întâmpla ca urmare a apariției OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

„Prin această ordonanță s-a modificat salariul minim în economie, ceea ce generează foarte mari dificultăți. Și în ultima ședință a Consiliului Județean Suceava au fost câteva hotărâri prin care s-au modificat indicatori tehnico-economici, cu sume considerabile, pentru a putea compensa creșterea salariului minim în zona construcțiilor, o decizie pe care Guvernul a luat-o fără o consultare foarte largă, de la 1.900 de lei la 3.000 de lei. Asta înseamnă că Guvernul a crescut artificial salariul minim pe economie cu vreo 56%, foarte mult, ceea ce grevează extrem de mult toată zona aceasta de construcții, de contracte care sunt în derulare”, a declarat Cătălin Nechifor.

Nechifor: Efortul financiar pentru unele primării va depăși bugetul propriu

Președintele Pro România Suceava a adăugat că a văzut deja câțiva oameni care se plângeau că pe PNDL sunt creșteri importante ale valorilor proiectelor. „E bine să avem salarii mai mari, nu e un lucru rău, dar important e să vedem de unde putem susține. Poate că ar fi trebuit să dea o zonă de compensare, de deducții fiscale mai mari. Și vă spun că în acest moment se întâmplă mai multe lucruri. Orice hotărâre, cum a fost și cea de joi de la CJ Suceava este ilegală, cum se va întâmpla și la localități, pentru că ei sunt obligați, în conformitate cu OUG 114/2018 să accepte acele creșteri de prețuri avansate de firmele contractoare, prin anexă la contract, fără să aibă nici unul ceva de spus. Nu are loc o negociere, nu are loc discuție, doar vine firma, pune hârtia, spune cât te costă 7 lei în în loc de 5 lei și ești obligat să accepți chestiunea aia, să o finanțezi, dar de unde?”, a delarat Cătălin Nechifor. El a precizat că în momentul de față administrațiile locale și Consiliul Județean Suceava nu are încă bugetul pentru anul 2019, motiv pentru care nu puteau să angajeze deja cheltuieli.

„E destul de complicat acest lucru și vor fi pierderi foarte mari pentru unitățile administrativ teritoriale. Am vorbit cu mulți primari și de regulă efortul financiar pe care trebuie să-l suporte din bugetul lor este undeva între 2 și 3 milioane. E destul de mult pentru o comună care are buget propriu, din taxe și impozite locale, de 1,5 – 2 milioane de lei”, a afirmat liderul Pro România Suceava. Cătălin Nechifor a subliniat că efortul financiar pe câteva „proiecțele” dintr-o localitate va depăși bugetul propriu al primăriilor. „Și atunci de unde acei bani, pentru că Guvernul nu îi va ajuta. Și anul trecut i-au păcălit. Au spus că nimeni nu va fi finanțat sub nivelul lui 2017 și în fapt rectificarea din iarnă a fost aproape de zero. Și cred că pe ușa multor localități scrie deja faliment. Și cred că lucrul acesta este dăunător”, a încheiat Cătălin Nechifor.