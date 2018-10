Liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a dat asigurări că nu are nici o intenție să se întoarcă în PSD. Cătălin Nechifor a precizat că după Congresul Pro România, următoarea etapă în dezvoltarea acestui partid va fi organizarea în teritoriu. Nechifor a spus că până în momentul de față Pro România a avut câteva greutăți din acest punct de vedere. ”Vom trece la o altă etapă, cea de teritoriu. După Congres, după Delegația Permanentă va trebui să avem și structurile formate în teritoriu. Până acum am întâmpinat câteva greutăți legate de faptul că oamenii spuneau că dacă pleacă cineva, nu spun cine, o să veniți înapoi în PSD. Nu. Nu venim pentru un motiv simplu. Pentru că am plecat. Dacă am plecat asta înseamnă că avem o altă viziune. Și am plecat nu pentru că nu ne-ar fi fost bune funcțiile de acolo sau că am fi fost nemulțumiți în nu știu ce măsură. Am plecat pentru că principiile care erau la baza PSD-ului nu mai sunt valabile”, a declarat liderul Pro România Suceava. El a subliniat faptul că în momentul de față PSD ”suferă foarte mult” și la capitolul relații internaționale, în special în zona europeană. ”Nimeni din Uniunea Europeană nu mai vrea să vorbească cu PSD. Nici PSD nu mai vorbește cu ei”, a spus Cătălin Nechifor. El a arătat că pentru Pro România a fost greu să se dezvolte în teritoriu pentru că unii credeau că acest partid este ”așa o chestiune tranzitorie, că de fapt vreți să vă întoarceți”. ”Spun astăzi că nu ne întoarcem și mai mult decât atât, toți cei care doresc să facă altceva un alt fel de politică sunt bine veniți lângă noi. Indiferent că au sau nu experiență politică, indiferent că au avut viziuni de altă natură, Pro România se vrea un partid deschis, care să poată construi, care să poată clar ce s-a greșit, ce am greșit noi dau și ce s-a făcut bun. Și un partid care vrea cu adevărat să vină la guvernare după alegeri parlamentare din 2020”, a mai declarat Nechifor.