Liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, echipa de coordonare a Organizației Județene a partidului înființat de Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu. Este vorba despre fosta șefă a filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Luminița Chihai, fostul președinte al PMP Suceava, Corneliu Popovici, directorul executiv al Camerei de Comerț și Industrie, Dumitru Mălășincă și inginera Aurelia Tureschi. Luminița Chihai va conduce Departamentul Politici Fiscale, Corneliu Popovici și Dumitru Mălășincă sunt la Departamentul Economic, iar Aurelia Tureschi va coordona Organizația de Tineret.

Cătălin Nechifor a prezentat echipa de coordonare județeană în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o în noul sediu al Pro România Suceava, situat pe bulevardul George Enescu nr. 16, et. 1, 100 bis, în intersecția Nordic, în clădirea fostului „centru de calcul”. În aceeași locație funcționează și cabinetul parlamentar al deputatului Cătălin Nechifor.



În cadrul conferinței de presă, liderul Pro România Suceava a precizat că alături de cei prezentați anterior va forma o echipă puternică, cu un nou mesaj și cu o nouă mentalitate. „Ani de zile am încercat să schimbăm metalități, profile, dar poate nu eram în echipa bună. În județul Suceava, după doi ani de zile sub actuala conducere județeană nu s-a făcut absolut nimic, nici o nouă realizare. Din acest motiv încercăm cu un nou proiect politic, având în spate realizări importante în județul Suceava, Aeroportul Suceava, Transrarăul, Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava, modernizare DN 29 Suceava – Botoșani, dar și foarte multe alte investiții finalizate. Și nu aș fi reușit toate acestea dacă lângă mine nu ar fi fost un om, premierul de atunci al României, Victor Ponta”, a declarat Cătălin Nechifor.

Deputatul Nechifor a spus că Pro România are formate nuclee în toate zonele importante ale județului, între care Fălticeni și Rădăuți. El a adăugat că aproximativ 300 de suceveni au aderat pînă acum la Pro România, iar săptămâna viitoare vor fi înmânate carnetele de partid.

În ceea ce-i privește pe noii membri din conducerea Pro România Suceava, Luminița Chihai a precizat că este convinsă de faptul că această formațiune politică poate schimba în bine lucrurile din România. „Sper să nu fiu nevoită să facem compromisuri, să ducem la îndeplinire ceea ce ne-am propus și sper să nu dezamăgesc”, a spus Luminița Chihai. La rândul său, Corneliu Popovici a precizat că era decis să se retragă din viața publică, însă relația de ani pe care a avut-o cu liderul Pro România Suceava, Cătălin Nechifor, l-a făcut să se alăture acestui partid. „Acea schimbare de care se vorbește în România se poate face prin Pro România. Suceava este un județ important și trebuie să dea un semnal de schimbare”, a spus Popovici, care a adăugat că prima țintă a Pro România în județul Suceava este obținerea unui scor de minim 5-6% .