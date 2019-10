Liderul județean al Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, consideră că partidul din care face parte va avea pe viitor o mare responsabilitate în condițiile în care în Parlament echilibrul este destul de fragil arătând că ”va trebui să găsim o formulă prin care să putem să fim nu neapărat parte a Guvernului pentru că nimeni nu știe acum cum va arăta Guvernul, cine va fi premier, care vor fi miniștrii ci să fim un fel de cenzor al Guvernului, să ne asigurăm că toate acele temeri ale electoratului vizavi de o politică neoliberală brutală nu se va putea întâmpla”.

”Sunt comune în care trăiesc oameni care votează într-un fel sau altul și nu e bine să-i pedepsim pentru faptul că la un moment dat au avut o opțiune politică de altă factură decât cea care și-o dorește vreun șef politic”

El a ținut să dea asigurări primarilor din județul Suceava că resursele care vin din partea Guvernului vor fi alocate ”cât de cât echitabil”. ”Vreau să le spun și celor din Suceava că voi încerca să fac atât cât îmi va sta în putere împreună cu echipa Pro România, ceea ce am făcut și în trecut și să asigur acel echilibru între primari. În primul rând să nu-i pun în situații separate, să nu-i tratez cu diferențe de nuanță politică așa cum o fac alții și cum mă aștept să facă spre exemplu domnul Flutur și să-i asigur că resursele care vin din partea Guvernului sunt alocate cât de cât echitabil. Lucrul acesta nu l-am simțit în ultima perioadă. În 30 de zile Guvernul PSD a semnat 585 de proiecte de împrumut pentru autorități locale în valoare de 9,66 de miliarde de lei marea lor majoritate pentru primari PSD și eu cred că nu a fost un lucru bun. Cred că a îndârjit și restul spectrului politic și cred că una din reacțiile la acest mecanism a fost inclusiv votul la moțiune. Vreau să mă asigur că primarii PSD, PNL, ALDE, PMP independenți din Suceava care au proiecte în implementare nu vor fi tratați discreționar, că vor avea acces egal la resurse. Am făcut acest lucru în mandatul de președinte de CJ atunci când conduceam un CJ foarte colorat cu 11 consilieri din PSD, 15 din PDL, 3 din PPDD și 9 din PNL. Conduceam atunci un CJ în care nu eram majoritari noi și am reușit să aduc echilibrul, să fac ca primarii să fie un pic mulțumiți. Eu nu am găsit ce-i drept primari mulțumiți până astăzi și poate că bine așa pentru că întotdeauna când îți dorești mai mult faci mai mult însă e garanția mea pentru toți că voi veghea foarte atent la mecanismul prin care banii publici sunt împărțiți pentru că nu sunt nici ai lui Dăncilă, nici ai lui Dragnea, nici ai altora și nu vor fi nici ai lui Orban sau Iohannis. Sunt ai noștri și trebuie să ajungă în comunități pentru că nu sunt comune pedeliste, pesediste, udemeriste, sunt comune în care trăiesc oameni care votează într-un fel sau altul și nu e bine să-i pedepsim pentru faptul că la un moment dat au avut o opțiune politică de altă factură decât cea care și-o dorește vreun lider sau vreun șef politic”, a spus liderul Pro România.