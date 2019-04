Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, a apreciat faptul că Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a primit ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de Cavaler din partea președinției României ca o recunoaștere a calității actului medical însă i-a rugat pe cei care gestionează activitatea instituției în special pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, să fie atenți și la oamenii care lucrează acolo.

”Apreciez faptul că la spital s-a obținut o recunoaștere și din partea Președinției României dar fac totuși un mic addendum colegial. Aș vrea să-i rog pe cei care gestionează azi Spitalul Județean în special pe domnul Flutur că în afara BCA-urilor, mortarului, în afara ștecherului, a oricărui alt lucru fără suflet cei mai importanți sunt oamenii. Vreau să-i rog să fie atenți și la oamenii care lucrează în spital de la cei care stau la poartă la brancardieri, infirmiere, asistente, medici și personalul TESA. Cel puțin în mandatul meu de președinte am încercat să țin un echilibru pentru ca oamenii de acolo să vină cu plăcere la muncă, să aibă o zonă de confort profesională. Ceea ce aud în ultima vreme nu mă încântă foarte mult pentru că se așteaptă și la Suceava să descalece doamna Pintea (nr. ministrul sănătății, Sorina Pintea) undeva într-o noapte și e o oarecare zonă de stres, de disconfort psihic în primul rând. Vreau să atrag atenția că e important să asigurăm pentru cei care lucrează în spital acel confort psihic, acea liniște, acea dorință de a veni cu chef la serviciu pentru că cei de acolo lucrează cu oameni și lucrează în condiții de stres maxim. Nu cred că au nevoie de alte teme de stres”, a declarat Nechifor.