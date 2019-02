Președintele Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, a intervenit în disputa dintre PSD și PNL cu privire la Legea bugetului de stat pe anul 2019. Cătălin Nechifor a arătat că unii politicieni nu au ce să facă și trimit comunicate de presă războinice, din care a ținut să citeze doar două pasaje, unul din partea PSD și unul al PNL: „PSD Suceava susține că președintele Flutur, „așa cum îl cunoaștem cu toții” a început spectacolul electoral, spectacol care îl are ca regizor pe, nimeni altul decât președintele statului, șeful de facto al liberalilor, Klaus Johannis, iar ca actori în roluri secundare, parlamentarii PNL, iar scopul este colectarea de voturi pentru pușculița PNL” și „Gheorghe Flutur, replică fulger la comunicatul PSD: Cu ce obraz veniți în județul Suceava domnilor de la PSD –ALDE știind că nu ați făcut nimic pentru suceveni? Vă aștept în teren să dați explicații!”.

„Culmea e că împreună au dreptate!!!! N-au făcut nimic de trei ani în Suceava!!!”, a spus deputatul Cătălin Nechifor.

Președintele Pro România Suceava le-a recomandat liberalilor și social democraților suceveni să se întâlnească în teren la Holdița, pe „drumul județean praf” Frasin – Broșteni, sau la Ruși Mănăstioara, pe „drumul județean praf” Dolhasca – Suceava, sau la groapa de gunoi de pe Mestecăniș, sau, firește, la centura Sucevei.

„Ori poate vor să se vadă acolo unde eu am facut proiecte cu adevărat importante pentru Suceava, cât timp am fost președintele Consiliului Județean, între 2012 și 2016, cu sprijinul direct al premierului Victor Ponta și al comisarului european Corina Crețu”, a spus Nechifor. Dintre aceste proiecte el a amintit Aerportul Suceava (2013-2015), singurul aeroport din țară reconstruit integral după revoluție, unde a adus compania Wizz Air pentru curse internaționale și Tarom pentru București: Drumul Național Suceava – Botoșani (2013-2014) construit în doar 6 luni la o calitate incredibilă pentru România; Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul județean Suceava (2014-2016) singurul astfel de proiect din țară, în afara celui de la Târgu Mureș; centura de ocolire a Sucevei (2013-2015), finalizată pe o distanță de 6 kilometri, din totalul de 13, care au fost dați în trafic, iar de atunci nu s-a mai construit niciun centimetru.

Nechifor către liderii PNL și PSD Suceava: „Vă aștept între oameni”

Nechifor vorbit și de proiectele de la Școala nr. 4 din Vatra Dornei, campusul școlar „Ion Nistor” – Vicovu de Sus, campusul școlar de la Liceul cu Program Sportiv Suceava (2012-2015), TransRarăul, unicul drum alpin de altitudine din România deschis pe timp de iarnă, care face legătura dintre Valea Moldovei și Valea Bistriței, singurul nou obiectiv turistic major construit în județ în ultimii 30 de ani, dar și de Cetatea de Scaun a Sucevei reabilitată și consolidată integral (2011-2016), proiect preluat la 23% și finalizat în vara anului 2016, cea mai amplă lucrare de reconstrucție de după proiectul realizat de arhitectul Karl Romstorfer în 1904.

„Lista poate continua cu Muzeul de istorie Suceava, strada Sucevei din Fălticeni, închiderea gropilor de gunoi din Suceava, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fălticeni, Gura Humorului, stații de epurare a apelor uzate și construirea de sisteme de apă potabilă în aglomerările urbane, mitingul aviatic Suceava Airshow……. Voi ce ați făcut băieți de 3 ani încoace ??? Vă aștept între oameni!!!”, a fost mesajul de final transmis de Cătălin Nechifor către liderii PSD și PNL Suceava.