Fostul președinte al Organizației Județene Suceava a PSD, actualul deputat Cătălin Nechifor, părăsește acest partid și se înscrie în Pro România, formațiunea politică a fostului lider național al PSD, Victor Ponta. Acesta din urmă a fost prezent astăzi la Suceava pentru a-l invita în mod oficial pe Cătălin Nechifor să i se alăture în Pro România. Victor Ponta și Cătălin Nechifor au susținut o conferință de presă comună, în care au anunțat, în mod oficial, că vor colabora în dezvoltarea noii formațiuni politice. Victor Ponta a declarat că începe activitatea în noul proiect politic după ce „nu mai sunt penal” și după ce „a redevenit un om bun”. „Acum am prins energia necesară pentru a continua lucrurile începute în 2015. În 2002 am pornit cariera politică tot de la Suceava. Și pentru că sunt sentimental și sunt legat de acel moment, prima ieșire în calitate de nou om politic am ținut să o fac tot alături de Cătălin Nechifor, tot la Suceava”, a spus Victor Ponta. El a ținut să sublinieze că nu este membru al PSD, este în continuare „pro pesediști”, dar este „anti Dragnea”. „Pro România este o alternativă pentru toți cei ca mine. Acest proiect nu pot să-l fac singur . Și prima persoană la care am venit să îl rog să vină alături de mine este Cătălin Nechifor”, a spus Ponta.



La rândul său, Cătălin Nechifor a spus că acceptă invitația lui Victor Ponta, „pentru că nu pot să fiu decât Pro România”. „Începem o construcție ProRomania și la Suceava. După 16 ani în PSD a venit momentul în care sa îmi dau seama ca niciodată sa nu spui niciodată. Mi-am făcut datoria fata de PSD, am avut și împliniri și dezamăgiri, dar viata merge mai departe și ma bucur sa fiu din nou alături de oameni care au fost lângă mine. Am trecut prin multe, am învățat și pe pielea noastră despre real politics, nu sunt penal, apropo nici baron local n-am reușit sa fiu, cu toate ca, între noi fie vorba, în 2012 puteam să-i pun pe unii sa meargă și pe sarma cu capul în jos, ca asa erau obișnuiți”, a spus Nechifor.



Cătălin Nechifor a fost lider al PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean Suceava în perioada 2012 – 2016. La ultimele alegeri parlamentare a fost ales deputat din partea PSD.