Deputatul Pro România Suceava, Cătălin Ioan Nechifor, a acces în funcția de secretar al Camerei Deputaților. El a fost ales în această funcție cu 255 de voturi „pentru” şi 21 „împotrivă”. Postul de secretar al Camerei Deputaţilor a rămas vacant după demisia lui Daniel Constantin. Acesta şi-a depus demisia la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor după ce Pro România ia retras sprijinpentru că a votat învestirea Guvernului Ludovic Orban.

