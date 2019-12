Președintele organizației județene a Pro România, deputatul Cătălin Ioan Nechifor, susține că PNL aruncă pe piață informații alarmante de natură să genereze o criză arificială pentru a forța declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. ”Se dorește ca pentru România să se creze un scenariu apocaliptic că e foarte rău, că nu se mai poate, că s-a distrus țara ca să aibă justificare pentru a forța într-un fel alegerile anticipate. E cât se poate de clar”, a spus Nechifor.

El a adus în prim plan afirmațiile ministrului de finanțe Florin Cîțu. ”Am văzut din prima două declarații absolut aberante ale domnului Cîțu. Odată că statul român lucrează cu registre paralele. Am înțeles era stat paralel la PSD dar acum la PNL e registru paralel și a doua declarație că deficitul pentru anul în curs va fi undeva la 4,6%. Aceste două declarații au declanșat ulterior o depreciere majoră a leului în raport cu euro care iată că încet încet se apropie de pragul de 5 lei. În al treilea rând am văzut iarăși declarația domnului Cîțu care m-a surprins total pentru că a fost chiar știrea săptămânii. A avansat deja pentru 2020 un deficit bugetar de 3,5%. În condițiile în care oameniui ăștia nu au nimic, nu au nici o idee, nu știu cu ce propuneri de buget vin autoritățile naționale, locale. Cum să vii să avansezi deficit de 3,5% când tu habar nu ai, nu știi pe ce te bazezi și atunci aceste declarații le înțeleg mai degrabă ca fiind strategii de a induce în rândul oamenilor o anumită teamă că ceva e aproape de colaps. Apoi se pune o presiune foarte mare și pe legea pensiilor. Deja lumea își pune întrebarea dacă ei mai primesc ceva anul viitor. Ori dacă ne raportăm la declarațiile președintelui Iohannis și ale premierului Orban care a spus ceva de genul că nu vom tăia pensiile asta nu înseamnaă că le vor crește. Or știm bine că potrivit noii legi a pensiilor acestea trebuie crescute de la 1 septembrie 2020 cu 40%. Vă dați seama că în spatele acestei creșteri va trebui să fie buget”, a spus Nechifor.

În opinia sa anumite teme lansate de PNL ar putea crea o stare socială mai aprinsă care ar putea duce chiar la mișcări de stradă. ”Acest scenariu de a creea o criză artificială în România este unul cât se poate de credibil. Inclusiv această chestiune legată de pădurile țării un subiect foarte sensibil, foarte drag oamenilor și care va crea o stare socială mai aprinsă, mai conflictuală care cu o scânteie potrivită va putea declanșa inclusiv mișcări de stradă”, este de părere liderul Pro România Suceava. Nechifor consideră că PNL ar trebui să dea mesaje pozitive, de calmare a spiritelor, să vină cu măsuri concrete pentru ca cei plecați la muncă afară să aibă argumente solide să se întoarcă în țară.