Cătălina Vartic președintele Partidului Ecologist Român, filiala Suceava, şi-a lansat astăzi, 13 august, candidatura pentru președinția Consiliului Județean.

Doamna Vartic a prezentat viziunea sa pentru Suceava și a vorbit despre soluțiile pe care le va implementa în primele luni de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean.

„Concret, urmăresc câteva linii mari în proiectul meu administrativ:

1. Vreau ca cei plecați in afara țării să vină acasă nu doar in august sau la sărbători, vreau să vină ACASĂ pentru că aici calitatea vieții este mai bună decât acolo, departe de familia și rădăcinile lor și da, aici vor găsi ușa deschisă și sprijin pentru a-si face o casă, unde consiliul județean le va aduce utilitățile până la poartă, si vor găsi un președinte de CJ care va încuraja orice mică afacere locală și o va promova peste tot.

2. Vreau ca Bucovina să fie legată de capitală, de litoral, de vestul mai dezvoltat al țării prin curse de avion ( la prețuri decente, nu nesimțite) prin căi ferate și șosele moderne. Si vreau să ne conectăm cu țările în care sunt plecați mulți suceveni: Belgia, Spania, Franța.

3. Vreau să existe colaborare cu toate cultele din Suceava, am un proiect de suflet și vreau ca el sa prindă viață: Vreau să încurajez femeile să intre in antreprenoriat si de ce nu, in politică. Vreau să le arăt că nu trebuie să renunțe la carieră sau la visuri pentru a avea o familie fericită, că se pot obține toate acestea in același timp. Pentru libertatea si încrederea mamelor vreau să nu existe nici un sat fără creșă, nici o unitate de cult fără să aibă alături un spațiu pentru after school!

4. Încurajez inițiativa privată locală, atenție, LOCALĂ! Avem deja prea multe experiențe ratate cu multinaționale care, în schimbul unui pumn de arginți ne secătuiesc de resurse, resurse care se întorc prin importuri la noi ca produse finite cu valoare adăugată. Vreau parteneriate cu societatea civilă in domeniul asistenței sociale !

5. Din funcția de președinte de CJ voi face tot ce tine de mine pentru ca firmele străine din cauza cărora ne sunt rase pădurile si ne este poluat aerul sa plece! Nu avem nevoie de firme alungate din tarile lor, care fac afaceri de miliarde cu pădurea româneasca! Avem nevoie ca averea verde a județului să rămână pe aceste meleaguri si sa fie lăsata moștenire copiilor noștri!

Lansez prin intermediul dumneavoastră o provocare către toți cei implicați in aceste alegeri locale, din toate partidele politice, să facem un pact județean pentru ecologie, prin care să ne asumăm o strategie de creștere durabilă, menită să stimuleze economia județului, să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor și să asigure protejarea naturii si conservarea fondului forestier existent, luând în considerare:

1. eficiența și rentabilitatea economică;

2. competitivitatea economiei;

3. cele mai bune tehnologii disponibile;

4. eficiența energetică;

5. necesitățile și oportunitățile în materie de investiții;” a declarat aceasta in timpul lansării.