La câteva luni după plecarea din Pro România Cătălina Vartic și-a găsit un nou partid: Partidul Ecologist Român-PER. A preluat chiar onducerea organizației Partidului Ecologist Român-filiala Suceava. ”Echipa partidului Ecologist Român filiala Suceava este la un nou început de drum, cu toate că această formațiune politică are o istorie de 30 de ani. Credem că nu este un moment mai bun decât Ziua orașului nostru să lansăm o nouă provocare sucevenilor. De puțină vreme, PER Suceava are o nouă conducere, iar alături de echipa pe care o voi construi aici, după principii ecologiste în toate domeniile, îmi doresc să le oferim sucevenilor o alternativă solidă pentru viitor, nu doar pentru cele două runde de alegeri care vor urma. Vreau să mulțumesc vechii conduceri județene, domnului Aurel Olărean, pentru că a menținut viu spiritul ecologist și pentru că va continua să ne susțină din poziția de vicepreședinte la nivel național”, este mesajul transmis de Cătălina Vartic.

