Căminul de Bătrîni de la Solca, aflat într-o stare financiară precară, primește 100.000 de lei din Fondul de rezervă al Consiliului Județean Suceava. Hotărîrea a fost luată în ședința de luni a deliberativului județean. Decizia prevede ca, din aceeași sursă, cîte 100.000 de lei să mai primească localitățile Capu Cîmpului, Poieni-Solca și Izvoarele Sucevei.

