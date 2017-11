Conform unui studiu realizat de eJobs Group, in Romania anului 2017, numai platforma eJobs a gazduit peste 100.000 de anunturi ce promovau locurile de munca vacante ale angajatorilor romani. In primele noua luni ale anului, peste 40.000 de joburi au fost disponibile, iar cei mai mari angajatori au fost Adecco, Lidl si Emerson, conform acestor date.

Insa, in realitate, Romania a cautat prin intermediul tuturor platformelor peste 400.000 de angajati. Anunturile postate au depasit cu mult cifrele anilor trecuti, iar Romania pare ca se afla intr-o criza acuta de forta de munca.

Specialistii spun ca in ciuda investitiilor uriase facute de stat in cursuri de calificare, in continuare sunt extrem de putine sanse ca angajatorii sa gaseasca forta de munca dispusa sa lucreze in Romania si calificata in masura necesara pentru a putea ocupa posturile vacante disponibile.

Peste 16.000 de oameni au urmat in acest an un curs de calificare, din acestia 90% fiind someri. Totusi, in urma absolvirii cursurilor o mare parte dintre acestia s-au relocat in strainatate pentru a lucra pe posturi mai bine platite.

113.000 de pozitii deschise in anul 2017

Conform datelor, cresterea este extrem de mare in ceea ce priveste postarea anunturilor. De la inceputul lunii ianuarie, pana in septembrie, peste 100.000 de pozitii au fost disponibile pentru ocupare in randul marilor angajatori din Romania.

In aceste luni, pe eJobs, cele mai multe anunturi au fost postate de compania Adecco (2062 anunturi), Lidl (1704 anunturi) si Emerson (630 de anunturi).

Printre posturile disponibile s-au numarat 1988 in domeniul constructiilor, 1913 in domeniul distributiei, 1894 anunturi in domeniul financiar – contabil si 1704 anunturi in IT si Software, dar si multe altele in relatii cu clientii, productie si domeniul auto.

Peste 2.3 milioane de CV-uri depuse in 9 luni.

Desi angajatorii sustin ca piata muncii este in continua crestere, in timp ce forta de munca scade drastic, in doar 9 luni s-au depus la aceste anunturi peste 2 milioane de CV-uri. Specialistii spun ca majoritatea oamenilor nu sunt insa calificati pentru posturile la care aplica, iar in urma unor interviuri, de cele mai multe ori, nu reusesc sa atraga angajatii cu pachetul salarial, astfel incat acestia refuza sa lucreze.

Pentru calificarea acestora se gasesc insa mereu solutii. Cursurile de calificare sunt prima si cea mai buna solutie pentru a obtine rapid o diploma de specializare si pentru a va putea angaja in cel mai scurt timp pe postul mult visat.

Iar in ceea ce priveste salariul, aici fiecare situatie poate fi diferita. In functie de experienta si de certificari, dar si in functie de angajator, puteti obtine un salariu din ce in ce mai bun. Un astfel de curs de calificare va poate ajuta si in acest fel, marindu-va sansele de negociere, datorita specializarii si experientei atestate prin diploma obtinuta.