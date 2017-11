Faptul ca piata de cinema americana se raporteaza la milioanele de dolari ca la o gluma nu este o noutate. Insa filmarea seriei Fast and Furious tinde sa fie o gluma mult prea acida pentru unii admiratori. Brokerii de asigurari si specialisti din domeniul auto au facut un calcul pentru un studiu, demonstrand care sunt pagubele totale create de filmarea peliculelor Fast and Furious.

Nici nu iti imaginezi care a fost calculul final, daca toate pagubele ar fi fost reale si toate distrugerile s-ar fi filmat in mod real. Suma depaseste 500 de milioane de dolari.

Peste 200 de vehicule avariate de actorii Fast and Furious

Ritmul agresiv de sofat al actorilor Vin Diesel sau Jason Statham este bine cunoscut. Insa la un calcul real, acestia ar fi putut distruge in cazul filmarilor masini, cladiri si bunuri in valoare de peste 260 de milioane de dolari. Aceasta suma este impartita numai intre 2 actori din film, imaginati-va!

In total, peste 30 de cladiri au fost distruse in cazul filmarii seriei, peste 50 de cladiri au fost avariate, iar in ceea ce priveste masinile, 169 de masini standard au fost avariate si peste 140 distruse complet. Doar in cazul “Furious 7” masina folosita pentru a zbura intre cladirile din Abu Dhabi a costat peste 3 milioane de euro, fiind un model de Lykan Hypersport din gama W Motors.

Eroul pagubelor in Fast and Furious

Cele mai multe cheltuieli in intreaga serie de filmari a facut-o Jason Statham. El singur a distrus masini si cladiri in valoare de aproximativ 182.350.445 de dolari americani. Imaginati-va pentru o secunda cam cat ar fi costat piesele auto pentru reparatia acestor masini distruse de starul Hollywoodian.

In cazul Furious 7 nu doar masinile au avut de suferit. In frenezia filmului au fost distruse mai multe avioane si elicoptere si chiar un tanc de armata. Daca, spre exemplu, in Fast and Furious 2 se produceau daune in valoare de sub 5 milioane de euro, in Furious 7 s-au distrus peste 100 de active, acestea valorand cu mult peste 200 de milioane de dolari.

Filmul a incasat insa de zeci de ori mai multe milioane de dolari, asa incat intreaga nebunie a meritat din plin. Cel putin asa declara specialistii box-office care raporteaza venituri de peste 1.5 miliarde dolari doar pentru ultimul dintre filme (pelicula Furious 7).