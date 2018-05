In afacerile pe internet din ziua de astazi, cerul este limita, dupa cum spun specialistii. Multi romani au inteles acest lucru si au inceput una dintre cele mai cautate afaceri la momentul actual: importul de produse din China si vanzarea lor pe Amazon.

Nu este o afacere pentru oricine acest tip. Este o afacere care necesita multa munca si mai ales un studiu extrem de complex al metodelor si modalitatilor de optimizare a afacerii. Insa pentru acest lucru exista si cursuri de specialitate.

Compania AMZACADEMY a lansat unul dintre cele mai cuprinzatoare programe in acest sens. Ei promit faptul ca tu va trebui sa muncesti 20 – 30 minute pe zi, oricand, de oriunde, odata ce ti-ai pus afacerea pe picioare prin intermediul programului, iar Amazon va face toata treaba grea pentru tine.

Ce cred romanii despre acest tip de cursuri si care sunt rezultatele lor?

Multi dintre romani sunt destul de sceptici cand vine vorba de acest subiect. Insa nu putini sunt cei care au incercat, iar rezultatele lor stau dovada a succesului acestui tip de afacere.

Romanii au vandut anul trecut pe Amazon produse in valoare de 50 de milioane de dolari.

Iata asadar o afacere extrem de profitabila. Specialistii spun ca peste 30% din vanzatorii amazon incaseaza lunar vanzari de peste 1 milion de dolari. In timp ce o buna parte a vanzatorilor ajung sa castige cate 100.000 de dolari sau peste.

Ce parere aveti despre o asa afacere?

Ei bine, pentru a incepe este de ajuns sa va inscrieti intr-o comunitate a unor oameni care au facut asta si au avut succes. Cea mai mare companie de training cu romani pe acest subiect este AMZACADEMY.

Programul lor (FBA – Fulfillment by Amazon) reprezinta startul in aceasta afacere de succes. Vrei sa fii propriul tau sef si vrei sa fii liber, dar sa ajungi si la libertatea financiara? Iata un bun pas de la care poti incepe.

Este mai usor si mai rapid sa construiesti o afacere sigura pe Amazon decat oricand in istorie, conform specialistilor!

Cu peste 177 miliarde de dolari venituri in 2017, Amazon este o companie cu o crestere inimaginabila. Acest lucru permite tuturor sa-si incerce norocul si sa devina milionari. De fapt, unul dintre specialistii in vanzari online spunea ca exista destul de multe modalitati de a intra pe un site si de a vinde produse pentru a ajunge la primul milion de dolari.

Ne propune o schema simpla acesta: Pentru a ajunge la un milion de dolari nu trebuie sa vindem decat 1000 de produse de 1000 de dolari sau 250.000 de produse de 4 dolari. In proportie de peste 70%, vanzatorii de pe Amazon sunt persoane fizice, ca si noi. Asadar, sa vinzi 250.000 de produse nu pare deloc greu, spune el.

In 2018 se preconizeaza ca Amazon va vinde produse de peste 220 de miliarde de dolari – peste 40 de miliarde de dolari crestere in vanzari fata de anul precedent. Acest lucru inseamna ca exista literalmente miliarde de dolari in plus pentru a fi luate de oameni ca si tine.

Sursă:amzacademy.ro/