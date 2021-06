Catedrala Arhiepiscopală de la Suceava îşi cinsteşte în perioada 1-2 iunie 2021 ocrotitorul, pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Programul manifestărilor:

Marți, 1 iunie

06:00 – 06:30 Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou;

06:30 – 07:00 Scoaterea în procesiune a moaștelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou, înconjurarea Catedralei și depunerea lor, spre închinare, pe baldachinul provizoriu, amenajat lângă Paraclisul Anastasie Crimca din incinta Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou de la Suceava;

07:30 – 12:30 Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu

16:00 – 17:30 Ceasul IX, Vecernia mică și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou

20:00 – 00:00 Slujbă de Priveghere (Vecernia, Litia și Utrenia);

00:00 – 03:00 Sfânta Liturghie.

Miercuri 2 iunie

07:00 – 09:00 Miezonoptica, Ceasurile și Slavoslovia mare;

09:00 – 12:00 Sfânta Liturghie arhierească;

În cadrul Sfintei Liturghii, după cuvântul de învățătură, va fi prezentată noua ediție a cărții „Viața și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” și va avea loc decernarea diplomelor și medaliilor preoților militari invitați;

16:00 – 17:30 Ceasul IX, Vecernia și Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

Scurt istoric

Lăcaşul de cult a îndeplinit rolul de reşedinţă mitropolitană a Moldovei între anii 1522-1677, iar din 1991 este resedinţă arhiepiscopală. Moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au fost aduse în Moldova de Voievodul Alexandru cel Bun în anul 1415 și depuse la Biserica Mirăuți din Suceava, unde au stat până în anul 1589 când au fost mutate în noua Catedrală Mitropolitană. În prezent, sfintele moaște se află la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Lăcaşul de cult a fost ctitorit în 1514 de Bogdan al III-lea, fiul Sfântului Domnitor Stefan cel Mare. Domnitorul a trecut la cele veșnice în anul 1517, biserica fiind finalizată în anul 1522 de fiul acestuia, Ștefăniță Vodă.

Sf. Ioan cel Nou de la Suceava

S-a născut în jurul anului 1300, iar la vârsta de 30 de ani a fost martirizat în Cetatea Albă, din Peninsula Kerson de la Marea Neagră, pentru că nu a renunţat la credința creștină.

Preluare www.basilica.ro