Câteva mii de persoane au participat, astăzi, la ceremoniile şi parada militară organizate de Ziua Naţională a României, în Anul Centenarului Marii Uniri, în centrul municipiului Suceava. Majoritatea celor care au ţinut să fie prezenţi la manifestările din Suceava au venit cu steguleţe tricolore dar şi cu drapele, înfruntând frigul timp de aproape două ore pentru a sărbători împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României au început după ce prefectul Mirela Adomnicăi a prezentat onorul în faţa Drapelelor de Luptă ale detaşamentelor de jandarmi şi cadre ale ISU Suceava.

La ceremonialele religioase şi militare organizate în centrul Sucevei au participat prefectul Mirela Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, Gheorghe Niţă şi Viorel Seredenciu, viceprimarii Sucevei, Lucian Harşovaschi şi Marian Andronache, parlamentarii PSD Ioan Stan, Virginel Iordache şi Alexandru Rădulescu, deputatul PNL Ioan Balan, parlamentarii ALDE Alexandru Băişanu şi Ilie Niţă, secretarul de stat Eugen Uricec, subsecretarul de stat Cristian Şologon, precum şi consilieri judeţeni şi şefi de instituţii din judeţ. Manifestările au început cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Pimen.

ÎPS Pimen: „Nimic din ceea ce este bun și sfânt nu se face fără un efort, fără virtuți”

După slujbă, ÎPS Pimen le-a amintit tuturor celor prezenți că anul acesta, pe 1 Decembrie, se împlinesc 100 de ani de la întregirea hotarelor istorice ale României, de la unirea tuturor românilor într-un singur popor, „într-o singură voință, într-o singură credință, într-o singură dragoste de țară”. „Acest fapt al Unirii, al întregirii hotarelor a avut ca temelie dorința permanentă și conștiința unității de neam și de țară. Nimic din ceea ce este bun și sfânt nu se face fără un efort, fără virtuți. Virtuți creștinești, virtuți patriotice, virtuți creștinești”, a spus arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

ÎPS Pimen a spus că pe stema țării noastre, a României Mari, în pliscul vulturului este Sfânta Cruce și pe stemă sunt cuvintele „Nimic fără Dumnezeu”. „Așa am rezistat. Așa s-a realizat această unitate”, a afirmat ÎPS Pimen.

A urmat apoi discursul prefectului Mirela Adomnicăi, care pentru început a dat citirii mesajului premierului Viorica Dăncilă cu prilejul Zilei Naționale a României. Mirela Adomnicăi a declarat că personal speră ca fiecare sucevean să fie pătruns de „un fior al sentimentului patriotic”. „Iar stegulețul pe care îl văd că îl aveți în mâini să îl duceți acasă, să îl așezați în casa dumneavoastră la loc de cinste, astăzi de Ziua României”, le-a transmis Mirela Adomnicăi celor prezenți în centrul Sucevei.



Invitat să ia cuvântul, vicepreședintele CJ Suceava, Gheorghe Niță le-a transmis tuturor celor prezenți că ieri și astăzi, șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, s-a aflat la Alba Iulia, acolo unde pe Aleea Unioniștilor a fost dezvelit bustul lui Iancu Flondor, înfăptuitorul Unirii Bucovinei cu România. Gheorghe Niță a spus că tot la Alba Iulia, ieri a fost vernisată o expoziție închinată domnitorului Ștefan cel Mare, iar astăzi, de Ziua Națională, Gheorghe Flutur a transmis mesajul Cetățenii de Scaun a Sucevei în Anul Centenarului Marii Uniri către Cetatea Alba.



La rândul său, viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi i-a îndemnat pe toți cei prezenți să iubească România pentru frumusețile ei, pentru bogățiile și oamenii ei. Lucian Harșovschi a spus că măcar în această zi să nu se mai vorbească despre corupție, necazuri și sărăcie. „Împlinim 100 de ani de când strămoșii noștri ne-au dat o țară. România este o țară frumoasă. România este o țară pe care mulți o blamează, dar este și țara după care mulți tânjesc, pentru că sunt plecați în străinătate. Haideți astăzi să nu mai vorbim despre corupție, sărăcie și necazuri și să fim mândri că avem o țară frumoasă”, a spus Lucian Harșovschi.

După discursuri, autoritățile locale și județene, reprezentanții instituțiilor, partidelor politice și ai mai multor organizații au depus coroane și jerbe de flori la statuia „Bucovina Înaripată” din Piața Tricolorului.

Parada cu făclii a încheiat manifestările dedicate Zilei Naţionale a României

La finalul ceremoniilor a avut loc momentul mult așteptat, în special de cei mici, și anume parada militară. La paradă au participat efective militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Batalionul 335 Artilerie “Alexandru cel Bun” din Botoșani, Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, Centrul Militar Județean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi Județean “Bogdan Vodă” Suceava, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al Județului Suceava, Inspectoratul de Poliție Județean.

După defilarea trupelor, publicul prezent a putut să vadă şi tehnica militară din dotarea Inspectoratul de Jandarmi Județean “Bogdan Vodă” Suceava, Poliţia Suceava, ISU Bucovina şi Serviciul Român de Informații – Direcția Județeană de Informații Suceava.

Evenimentele de azi din Suceava s-au finalizat cu retragerea cu torțe, care s-a desfăşurat pe traseul esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor – Palatul Administrativ, Piața Tricolorului, Palatul Justiției, Primăria municipiului Suceava, sediul ISU Suceava.