Câteva mii de suceveni au participat astăzi la ceremonialul militar și religios organizat în centrul municipiului Suceava cu prilejul Zilei Naționale a României. Toți cei prezenți la manifestările dedicate Zilei Naționale au asistat la o slujbă religioasă, oficiată de un sobor de preoți în frunte cu PS Damaschin, la discursurile oficialităților, urmate de o ceremonie de depunere de coroane de flori. Manifestările s-au încheiat cu o scurtă paradă militară la care au participat două plutoane de jandarmi, unul dintre acestea purtând Drapelul de onoare și alte două plutoane de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava care au defilat pe muzica Fanfarei municipiului Suceava. Deși vremea a fost cât se poate de rece, iar parada militară nu a avut amploarea celor din anii precedenți, manifestările de la Suceava organizate de Ziua Națională au atras un număr mare de persoane, foarte mulți copii venind cu steaguri tricolore. Printre participanți s-a numărat și un grup mare de membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Suceava, care au venit pe biciclete și cu foarte multe steaguri ale României.

De Ziua Națională au luat cuvântul prefectul județului, Alexandru Moldovan, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu și PS Damaschin.

Printre participanți s-au numărat deputații PNL Ioan Balan și Bogdan Gheorghiu, liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Brădățan și deputații social democrați Mirela Adomnicăi și Gheorghe Șoldan, precum și subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon dar și șefi de instituții.