Câteva mii de suceveni au fost prezenți în această sară la aprinderea luminilor din bradul de Crăciun amplasat în centrul Sucevei, pe esplanada Casei de Cultură și a iluminatului ornamental pentru sărbătorile de iarnă. Ca în fiecare an, la aprinderea luminilor din brad a fost prezent primarul Sucevei, Ion Lungu, acesta chemându-l alături de el și pe președintele Consiliului Județean Suceava. „Unde-s doi puterea crește”, a spus Ion Lungu. La îndemnul primarului Sucevei, sucevenii au început numărătoarea inversă, iar când au ajuns la zero, în aplauzele celor prezenți a fost aprinsă perdeaua de lumini care acoperă bradul de Crăciun de pe esplanada centrală. Alături de Ion Lungu au fost nepoții și familia acestuia dar și deputații Ioan Bălan și Biogdan Gheorghiu. După aprinderea luminilor, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a strigat „Trăiască Bucovina!”.

Aprinderea luminilor de Crăciun din centrul Sucevei a fost urmată de un spectacol susținut de Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Tot în această seară, în centrul Sucevei a fost deschis și Târgul de Crăciun din Suceava. În cadrul târgului sunt amenajate 25 de căsuțe în care se pot găsi produse gastronomice tradiționale și băuturi calde, decorațiuni hand-made specifice Crăciunului, obiecte meșteșugărești tradiționale realizate de meșteri populari, precum și o mulțime de posibile cadouri pentru cei dragi. Târgul de Crăciun din centrul Sucevei va fi deschis până pe data de 15 ianuarie 2023.