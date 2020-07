Daca iti place sa gatesti, dar nu crezi ca vrei sa lucrezi intr-o bucatarie obisnuita, sa devii bucatar personal ar putea fi solutia potrivita pentru tine. Bucatarul Zipora Einav care a gatit pentru numeroase celebritati precum Mariah Carey, Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Scarlett Johanson sau Bob Hope, explica ce inseamna sa fii bucatar personal. „Imi place creativitatea pe care o am ca bucatar presonal. Pot crea preparate care sa raspunda gusturilor unice si nevoilor de sanatate ale fiecarui client. In plus, nu sunt legata de un anumit meniu in fiecare zi.” A declarat Zipora Einav.

Un bucatar personal poate planifica si executa un eveniment special – o cina aniversara, de exemplu, sau o petrecere cu mai multi invitati. In acelasi timp, un bucatar personal poate gati pentru un client in fiecare zi pe termen lung. Daca iti doresti sa devii bucatar personal, iata care sunt cele mai bune sfaturi pentru a urma aceasta cariera.

Asigura-te ca iti place sa lucrezi cu oamenii

Slujba unui bucatar privat nu este doar sa gateasca, ci si sa interactioneze cu clientii, ceea ce poate fi uneori stresant. Inainte de urma o cariera de bucatar personal trebuie sa te intrebi daca poti face fata si contactului direct cu clientul, daca poti sa gestionezi si interactiunea cu membrii familiei.

Dupa ce reusesti sa ai o legatura buna cu clientii, vei putea sa stii ce anume isi doresc si sa gatesti linistit si fara stres. Cu toate acestea este posibil sa ai de-a face cu un client dificil pe care sa il multumesti greu. In cazul in care ai incercat si nu poti face fata unui loc de munca, cel mai bine ar fi sa renunti.

Stapaneste o varietate de abilitati si stiluri de gatit

Familia pentru care vei lucra este posibil sa iti impuna un anumit meniu pe care il doresc. Unii dintre el pot fi chiar vegetarieni. Astfel, va fi necesar sa stapanesti o varietate de abilitati de gatit pentru a te mula pe gusturile fiecaruia. Pot exista clienti care doresc o diversificare a meniului si vor sa desguste mai multe stiluri de bucatarie cum ar fi cea italiana (au chiar echipamente pizza), mediteraneana sau mexicana.

Fii perseverent

Zipora avertizeaza ca aceasta industrie este foarte competitiva si trebuie sa fii un bucatar priceput si sa primesti multe recomandari. Este un job independent si trebuie sa iti multumesti singur clientii si sa mentii o relatie stransa cu ei. Cand simti nevoia, poti chiar sa te reinventezi.

Ofera ceea ce promiti

Este necesar sa tii cont de acest sfat mai ales daca esti la inceputul carierei. Nu te lauda in exces la interviu daca atunci cand urmeaza sa gatesti vei incepe sa dai gres si nu poti face fata. Pregateste-te temeinic inainte de a te angaja pentru ca impresia clientilor conteaza si cu cat este mai bun, cu atat serviciile tale vor fi solicitate mai mult.

Fa-ti propriul brand

Clientii nu trebuie sa depuna efort pentru a te gasi sau sa isi dea seama ca vrei sa te angajezi ca bucatar personal. In general, acestia cauta pe Google si pe retelele de socializare bucatari personali, asadar trebuie sa ai deja un brand pentru a fi usor de gasit si de contactat.