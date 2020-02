Sa devii actor nu este atat de usor. In primul rand trebuie sa depui foarte mult efort pe o perioada lunga de timp. Chiar daca esti un interpret inzestrat in mod natural, este important sa lucrezi in continuu la abilitatile tale si sa cauti indrumare profesionala. Daca iti doresti sa devii actor si nu stii de unde sa incepi, mai jos poti citi cateva sfaturi care te pot ajuta in acest inceput de drum:

Urmeaza cursuri profesionale de actorie

Unul dintre cele mai importante lucruri pentru oricine doreste sa urmeze o cariera in actorie este sa urmeze cursuri de teatru – actorie Bucuresti. Pentru aceia care nu au mai avut niciodata experienta in actorie, va fi un proces mult mai lung pentru a-si construi talentul. Este esential sa incepi cu cateva ore de actorie pentru incepatori pana cand vei fi pregatit sa treci la o clasa mai avansata. Cursurile de actorie sunt esentiale pentru a invata tehnici, caracterizare, improvizatie si pentru a invata cum sa iti depasesti frica de scena.

Cu toate acestea, este important sa intelegi si faptul ca talentul inzestrat nu poate fi invatat. Nu toata lumea are ce acele calitati necesare pentru a deveni un actor profesionist pentru film, TV sau teatru. Multi actori amatori fac adesea greseala de a gandi ca vor deveni actori renumiti dupa doar cateva saptamani de cursuri de actorie.

Extinde-ti cunostintele

A urma cursuri profesionale de actorie este, desigur, unul dintre cele mai importante lucruri pe care orice actor aspirant le poate face. Cu toate acestea, largirea cunostintelor cu privire la toate lucrurile legate de actiunea dintr-o piesa de teatru de exemplu poate fi, de asemenea, de mare ajutor. Urmareste mai multe filme, urmareste actorii interpretand in direct la teatru, citeste mai multe piese de teatru, descopera piese de teatru care ti-ar putea placea si studiaza carti despre actorie.

Realizeaza cateva fotografii profesionale

Dupa ce iti stapanesti tehnicile de actorie si te simti suficient de increzator incat sa incepi sa te gandesti ca poti juca intr-o piesa de teatru, este timpul pentru tine sa te apuci si sa faci cateva fotografii profesionale. Aceasta nu va fi o sarcina ieftina, dar va fi o investitie demna pentru viitorul tau. Agentii de casting sunt extrem de putin probabil sa considere un actor pentru un loc de munca daca nu au lovituri profesionale de cap.

Dobandeste experienta in actorie

Daca ai reusit sa iti faci si cateva poze sau chiar un album de fotografii, este timpul sa incepi sa dobandesti ceva experienta in actorie. Inscrie-te la agentiile de casting si mergi la cat mai multe auditii deschise. Un alt lucru grozav de facut este sa te alaturi unei companii de teatru de amatori care realizeaza regulat piese de teatru pentru public. Acesta este un mod minunat de a castiga experienta vitala performanta. Este, de asemenea, o modalitate excelenta de a face retea cu alti profesionisti din industrie.

Creeaza un spectacol memorabil

Un spectacol este unul dintre cele mai importante instrumente pentru a-ti prezenta talentele actoricesti. Pentru a crea un spectacol memorabil, este obligatoriu sa joci in mai multe moduri diferite, intr-un timp scurt.

Ai putea sa apelezi la cativa prieteni care sa te ajute sa te filmeze si inregistreze. Dar daca doresti sa ai cel mai bun spectacol posibil, angajarea unui profesionist este cu siguranta cea mai buna optiune. Desigur, daca nu ai fonduri suficiente pentru acest lucru, adreseaza-te unui prieten care are o camera de inalta calitate si abilitati bune de editare video.

Gaseste un impresar

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face orice actor este sa gaseasca un impresar bun. Poate suna ca o sarcina simpla, dar orice actor iti va spune, nu este atat de usor pe cat pare. Gasirea unui impresar care sa fie dispus sa semneze si sa gaseasca contracte, poate fi foarte dificil. Intrucat industria actoriceasca este extrem de competitiva, sunt greu de observat actorii incepatori.

Sa iti amintesti insa ca a deveni actor nu este o sarcina usoara si ca poate dura ani buni pentru a-ti perfectiona tehnica. Cu toate acestea, daca ai pasiunea, conducerea, daruirea si talentul pentru a-ti atinge obiectivele dorite, vei putea ajunge acolo unde ti-ai propus.