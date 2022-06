Instagram este una dintre cele mai populare rețele de socializare, iar companiile încep, din ce în ce mai des, să își facă reclamă în mediul online. Această platformă a căpătat notorietate datorită influencerilor care colaborează cu diferite firme pe care le promovează. În mod evident, fiecare companie își alocă un anumit buget, iar cele care își permit să cheltuiască sute de mii de dolari apelează la cele mai cunoscute vedete din întreaga lume, scrie click.ro.

Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai populari jucători de fotbal din lume și nu are nevoie de prezentare. Sportivul este imaginea ideală pentru orice brand de sport și nu e de mirare că are mai multe contracte în același timp, având în vedere că își face treaba onorabil. Spre deosebire de unele vedete care nu își dau interesul, Ronaldo are mereu descrieri atrăgătoare, menite să atragă clienți, indiferent de produsul pe care îl reprezintă.

La capitolul câștiguri provenite din reclame, nici Leo Messi nu se lasă mai prejos decât colegul de breaslă Ronaldo. Argentinianul joacă la echipa națională și la clubul Barcelona, fiind câștigătorul trofeului Balonul de Aur o bună perioadă de timp. Din acest motiv, companiile internaționale „se bat” pe el și face, din Instagram, între 600.000 și 1.000.000 de dolari pentru fiecare postare, potrivit sursei citate.

Cântăreața de origine spaniolă Selena Gomez are o comunitate uriașă de fani, motiv pentru care postările sale ajung la un număr mare de persoane. Ea este visul frumos al oricărei companii, motiv pentru care se menține de ani buni în topul celor mai bine plătiți influenceri. Vedeta promovează fashion, tot ceea ce ține de stil de viață, cosmetice și alte produse de lux, iar reclamele îi aduc între 600.000 – 1.000.000 de dolari.

