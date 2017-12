Decoratiunile de Craciun se afla pe primul loc in topul darurilor pe care cauta sa le cumpere angajatii din judetul Suceava in preajma Craciunului, cu ocazia Secret Santa, traditie americana devenita extrem de populara in ultimii ani si pe plan local.

Tot mai multe companii din Romania au adoptat ziua Secret Santa, in care angajatii isi acorda reciproc daruri, in urma unei trageri la sorti. De regula, reprezentantii companiilor stabilesc un buget in care trebuie sa se incadreze angajatii participanti la Secret Santa.

Un angajat din judetul Suceava va cheltui in medie 50 de lei pentru cadoul pe care o sa-l faca unui alt coleg de birou, cu ocazia zilei Secret Santa de anul acesta, arata un studiu realizat de Giftforyou.ro, un magazin online de cadouri, care comercializeaza, printre altele si daruri corporate. Analiza magazinului online a luat in considerare si cautarile inregistrate de Google pentru circa 20 de cuvinte referitoare la cadourile de Secret, in perioada octombrie – noiembrie 2017, comparativ cu intervalul octombrie – noiembrie 2016.

„Interesul romanilor pentru Secret Santa este din ce in ce mai ridicat, iar acest lucru se vede si prin evolutia anuala a bugetului pentru cadouri. La nivelul intregii tari, angajatii din Romania vor aloca un buget mediu de 70 de lei pentru Secret Santa 2017, cu pana la 20% mai mult decat anul trecut. In cel mai rau caz, bugetul per cadou pentru Secret Santa 2017 este cel putin la nivelul celui de anul trecut. Angajatii nu sunt dispusi doar sa aloce mai multi bani pentru cadourile colegilor, cu ocazia Secret Santa, ci si sa se documenteze mai bine, aspect vizibil si in timpul tot mai mare pe care il petrec la noi pe site, in cautarea darului perfect”, declara Raluca Pencu, director de marketing si vanzari in cadrul Giftforyou.ro.

Ce tipuri de cadouri vor sa cumpere angajatii din judetul Suceava

Cand vine vorba de decoratiuni de Craciun pe care sa le cumpere colegilor de serviciu cu ocazia Secret Santa, pe primele trei locuri in topul preferintele angajatilor din Suceava se afla cosurile decorative si placutele decorative cu urari de Craciun sau cu mesaje haioase. Salariatii din acest judet mai sunt interesati sa cumpere braduti, cizme, pinguini si reni decorativi, Mos Cradiun si rame foto. Toate tipurile de cadouri mentionate mai sus au crescut intre octombrie si noiembrie 2017, fata de perioada similara a anului trecut, in ceea ce priveste numarul de cautari pe Google.