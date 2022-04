Se știe că Dorian Popa nu duce lipsa banilor pentru care muncește nonstop! E o plăcere pentru celebrul artist să fie mereu în lumina reflectoarelor și să filmeze pe bandă rulantă pentru vlogul său și proiectele care îi merg din plin. Click! a avut curiozitatea să îl întrebe pe Dorian Popa cât de bine i-a mers de la începutul anului și cum a stat la capitolul finanțe în luna aprilie. Nu de alta, dar Dorian Popa face bani și investește cu cap!

Click!: Dorian, ai o colecție impresionantă de adidași pe care ai arătat-o fanilor!

Dorian Popa: Da, este colecția mea de adidași mult așteptată de către urmăritorii mei, pe care într-un final am reușit să o filmez, puțin peste 40 de perechi. Am reușit să o filmez atunci când am reușit să îi fac și ultimul dressing, respectiv pantofar pentru a-i putea așeza pentru că până nu îi vedeam pe toți aranjați în ordine nici că îmi venea să îi iau de acolo să îi filmez.

Se știe că tu faci bani din orice. Ce venituri ai pentru luna aprilie. Cum ți-a mers? Sau cum ți le sporești?

Aprilie pentru mine a fost o lună foarte bună, îi mulțumesc extrem de mult lui Doamne-Doamne, și sper că Doamne-Doamne simte că pentru mine veniturile financiare nu înseamnă schimbare comportamentală decât în bine. Am făcut vreo 100 și ceva de mii în aprilie, Doamne Ajută! Chiar poate, considerabil mai bine, undeva la 200 și ceva de mii de euro de când a început 2022, asta pe partea de social media vorbim, evident, ceea ce pentru mine este extrem de rewarding.

Așteptăm să vedem ce pregătește Hatz Residence pe 2022, poate chiar 2023, pentru că știți foarte bine, vom vinde căsuțele la cheie, exact așa cum se aude! Nu am cum să mai îmi sporesc veniturile pentru că aprilie este plin din toate punctele de vedere. Muncesc, muncesc, muncesc, muncesc! Luni de dimineață la prima oră plec din țară cinci zile, o surpriză pentru urmăritorii mei. Plec undeva foarte frumos unde voi filma, sper eu, undeva pe la 20 și ceva, dacă nu 30 de vloguri în 5-6 zile, e un maraton de filmări, așa fac eu din când în când și a venit timpul, după Germania!

