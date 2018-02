Cunoscut deopotriva ca fashion designer si model, atat in tara cat si peste hotare, Catalin Botezatu face totul cu placere. Iubeste, traieste, munceste deopotriva cu patos si daruire. Sunt secretele care l-au propulsat in lumea mare a modei. Trecut de 50 de ani, Catalin Adrian Botezatu, pe numele sau complet, arata ca la 40 de ani, datorita trucurilor sale de frumusete si stilului desavarsit.

Viata sa e ca o carte deschisa pentru fani, dupa cum spune chiar el intr-un interviu recent pentru Woman2Woman, insa sunt si lucruri pe care nu le stiai despre celebrul designer. Se sacrifica pentru ceea ce ii place, daca merita si iubeste cu pasiune. Traieste fiecare clipa la cote maxime si este una dintre putinele persoane multumite de ceea ce a realizat pana acum. “Tot ceea ce mi-am propus pana acum am realizat pas cu as, nu cred sa fi avut vreo infrangere” a spus celebrul designer pentru Woman2Woman.

Cu o experienta de peste 30 de ani in lumea modei, Catalin Botezatu si-a inceput cariera ca manechin debutant in 1984, in colectiile celebrei Zina Dumitrescu.

Mai tarziu a absolvit nenumarate cursuri ale unor case de moda din Bucuresti si Milano, urmand apoi sa-si deschida propria casa de moda in 1996. A facut de-a lungul timpului nenumarate show-uri TV in care s-a implicat 100% si detine propriul sau club.

Pe langa nenumaratele realizari pe partea profesionala, designerul a avut parte si de multe scandaluri si esecuri in plan sentimental. Cu toate acestea, Catalin spune ca este cea mai pasionala si posesiva persoana atunci cand iubeste. Iar cea mai frumoasa zi din viata lui este aceea cand reuseste sa-si petreaca o zi intreaga alaturi de persoana iubita. Un lux pe care rereori si-l permite, avand in vedere nenumaratele proiecte in care este implicat.

Despre femeia ideala, pe care spera sa o gaseasca in curand, spune ca trebuie sa aiba in primul rand umor, sa fie inteligenta sis a ii placa sa calatoreasca. Nu mai pune mare pret pe “ambalaj”, pentru ca frumusetea e trecatoare.

Afla mai multe aici: Portret de vedeta: Catalin Botezatu