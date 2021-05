Multe vedete din România au dat bir cu fugiții pe meleaguri străine din cauza pandemiei. Măsurile luate de autorități, dar și problemele din sistemul medical românesc le-au făcut să-și dorească o viață în afară. Este și cazul Catincăi Roman, care este hotărâtă să se mute în Spania la finalul pandemiei, notează click.ro.

Catinca Roman a decis ca după pandemie să părăsească România și să se mute în Spania. Vedeta este legată acum mai mult de tatăl ei, Iosif Zilahy, de care trebuie să aibă grijă în această perioadă.

”M-am gândit bine. Am vorbit deja, am prieteni acolo, mă mut în Spania. Nu mai rezist aici. Acum trebuie să am grijă de tata că e singur. Ne-am făcut amândoi vaccinurile, este OK“, a declarat Catinca, pentru Click!

