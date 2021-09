Catinca Roman (54 de ani) și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre viața ei, în cadrul emisiunii „În Oglindă”, realizată de Mihai Ghiță și difuzată pe Youtube. Vedeta a vorbit atât despre familia ei, dar și despre foștii ei parteneri. De-a lungul vremii, fiica vitregă a lui Petre Roman și-a ales parteneri mult mai tineri decât ea. A fost chiar victima violenței domestice și a abuzului psihologic, notează click.ro.

Catinca a vorbit cu inima deschisă despre violență domestică și abuz psihologic, evitând însă să dea nume din trecutul ei. „Am trecut prin violență domestică, prin abuz psihologic mai mult. Abuzul psihologic poate fi subtil și pervers. Începea de la mici remarci de genul că te-ai îngrășat un kilogram, că nu mai ești atrăgătoare. E groaznic, infernal! Prima palmă pe care am primit-o… La momentul respectiv îmi era rușine. Rușinea asta românească o să ne omoare pe toți într-o zi. Am dat explicații penibile, cum că m-am lovit în baie, în loc să mă duc să depun o plângere la Poliție. L-am părăsit în secunda doi. Nu și-a cerut scuze, era crescut într-o familie în care violența era ceva banal. Din fiecare experiență am încercat să învăț ceva”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea online „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/catinca-roman-despre-abuzurile-suferite-prima-palma-luata-si-relatia-cu-familia-nu