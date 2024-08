Frumusețea Bucovinei este cunoscută și rescunoscută atât la nivel național cât și internațional aceasta alături de gastronomia și ospitalitatea oamenilor atrăgând turiștii ca un adevărat magnet în orice sezon al anului. Frumusețea o dau peisajele extraordinare dar și satele și cătunele răsfirate printre munți în locuri care par desprinse din Rai. Unul dintre aceste sate este Catrinari situat în comuna Panaci la cota 1.235 metri pe Valea Negrișoara. Localitatea de o frumusețe copleșitoare are o populatie de doar 77 locuitori. În apropiere la cota 1.400 de metri pe Muntele Păltiniș se află Mănăstirea Catrinari ctitorită de soții Stela și Gheorghe Acatrinei o bijuterie arhitectonică care are o catapetească din marmură albă unică în România. Fotografiile vorbesc de la sine.

