Sâmbătă, 24 octombrie, orele 19.52, polițiștii SPR 14 Vama aflați în executarea serviciului de patrulare și a unei acțiuni pe linie rutieră, pe raza de competență a Secției, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul că pe raza comunei Vama, a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

Cu ocazia sosirii la fața locului, s-a stabilit identitatea conducătorului autoturismului în persoana unei femei de 50 ani, din com. Frumosu, care, conducând autoturismul pe DJ 176 din direcția Frumosu spre com. Vama, într-o curbă la dreapta a pierdut controlul autoturismului, răsturnându-se pe cupolă în afara părții carosabile.

Întrucât femeia emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acesteia cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”.