Poliția Suceava a anunțat că a deschis un dosar penal după răsturnarea autocarului din Belarus în care se aflau 43 de copii. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Poliția Suceava, accidentul a avut loc pe DN 2, în afara localității Dănila, din comuna Dărmănești. La volanul autocarului se afla un bărbat de 40 de ani, din Republica Belarus, care la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat pe partea laterală.

Din accident a rezultat rănirea uşoară a conducătorului auto, a unei femei de 54 de ani şi a 17 minori cu vârste între 10 şi 16 ani, toți din Republica Belarus.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.

În urma accidentului, în județul Suceava a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

