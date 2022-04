În cursul lunii martie, la Spitalul Județean Suceava a fost diagnosticat și tratat un caz de botulism. Potrivit unui comunicat de presă, acesta a fost primul caz de botulism din acest an. Este vorba despre un pacient de 60 de ani care s-a prezentat in ambulatoriul de Neurologie pentru diplopie (vedere dublă) brusc instalată de câteva zile. După un RMN cerebral efectuat care a pus în evidență câteva leziuni neurologice, pacientul a fost internat în secția de Neurologie. Ulterior, pe baza simptomatologiei ( diplopie, dificultăți la înghițirea lichidelor, dificultăți de respirație, absenta tranzit intestinal de 5 zile) si anamnezei amănunțite ( pacientul declara ca a consumat zacusca de peste făcută acasă), a fost solicitat un consult de boli infecțioase, medicul ridicând suspiciunea de botulism. Pacientul a fost transferat în secția de Boli Infecțioase dar cu supraveghere în terapie intensivă. Pacientului i s-au recoltat probe de sânge pentru identificarea toxinei botulinice si a fost făcută o comandă de urgenta pentru ser antibotulinic care ajunge si este administrat in 24 de ore de la ridicarea suspiciunii de infecție. După administrare, s-a constatat ameliorarea simptomelor si dispariția diplopiei în 72 de ore, pacientul și-a reluat tranzitul, au dispărut treptat tulburările de deglutiție si respirație. Bărbatul a fost externat, vindecat, după 10 zile.

Botulismul este o boala rara, extrem de grava, provocata de neurotoxina botulinica eliberata de o bacterie. Omul o poate contracta prin ingestia de alimente contaminate ( marea majoritate conserve incorect sterilizate ) sau daca o rana deschisa ajunge in contact cu sporii bacteriei. In absenta unui tratament rapid, infecția provoacă paralizie, dificultăți severe de respirație si deces. Neurotoxina botulinica este una dintre cele mai agresive toxine cunoscute. In ultimii 2 ani a mai fost diagnosticat un singur pacient cu botulism, care a fost salvat. Dr. Terteliu Monica, medic șef secție Boli Infecțioase a declarat: „anamneza atent realizata de medicul neurolog si solicitarea consultului de boli infecțioase, au ridicat suspiciunea de botulism, moment in care a început o cursa contra cronometru pentru procurarea serului antibotulinic, salvator pentru pacient. Pe tot parcursul internării, au fost excluse si alte patologii neurologice ( boala Lyme, Myastenia Gravis )”. Echipa a fost formata din medic neurolog dr. Dana Neagu, medic anestezist dr. Stefan Violeta, farmacist șef Alina Apopei, medic infecționist dr Monica Terteliu Baitan si întregul colectiv al secției de Boli Infectioase.