Vrei o vacanta incredibila si speciala in aceasta iarna, cat mai aproape de natura? Atunci alege sa te cazezi intr-un hotel in stil iglu inedit. Dotate cu tot ce este necesar, aceste hoteluri de gheata ofera o experienta inedita si le poti gasi in numeroase locuri din lume, inclusiv in Romania.

Totusi, pentru ca sunt disponibile doar pe perioada de iarna si sunt foarte cautate, va trebui sa te grabesti si sa faci rezervarea cat mai repede. Continua sa citesti pentru a descoperi 5 statiuni si hoteluri din gheata din intreaga lumea, ideale pentru o vacanta memorabila.

Balea Lac, Romania – Hotelul din Gheata

Pozitionat in Muntii Fagaras, intr-o locatie foarte apreciata de turisti, Hotelul de Gheata din Romania este extrem de solicitat. Acest hotel este reconstruit in fiecare an din blocuri de gheata care provin din Lacul Balea, cel mai mare lac glaciar din Muntii Faragar. Prin urmare, pentru o vacanta incredibila de iarna, poti alege cazare Predeal cu piscina sau in Brasov intr-un apartament cu semineu, sau poti opta pentru o experienta incredibila in acest hotel de gheata.

Saariselka, Finlanda – Arctic Resort

Kakslauttanen Arctic Resort ofera mai multe variante de unitati de cazare in stil iglu, inclusiv variantele din sticla, din zapada sau din busteni. Daca vei alege un iglu din sticla, vei avea vedere completa asupra boltii ceresti si te vei putea bucura de luminile fascinante ale aurorei boreale. Igluurile din zapada iti ofera tot confortul de care ai putea avea nevoie pentru o noapte arctica.

Tot aici poti opta si pentru igluurile din sticla Kelo care sunt o combinatie intre un iglu clasic din sticla si o cabana din busteni. Pe langa faptul ca asigura confortul unei cabane, au si o camera suplimentarea cu tavan din sticla.

Jukkasjarvi, Suedia – Icehotel

Icehotel din Suedia este un hotel realizat in intregime din gheata care se topeste in fiecare an, la venirea primaverii, urmand ca iarna sa fie reconstruit. Fascinant este faptul ca, la fiecare reconstructie, este reproiectat si surprinde turistii cu un design sau lucrari de arta noi. Tot aici este si o sala de ceremonii unde doritorii pot organiza o nunta mica.

Quebec, Canada – Hotel de Glace

Daca iti doresti o experinta intr-un hotel de gheata elegant, poti lua in considerare Hotel de Glace din Quebec, Canada. Apartamentele sale pot fi considerate de lux, fiind dotate cu seminee si mobilate cu un pat confortabil. Totusi, in fiecare camera temperatura este de numai -3 grade Celsius, asa fiecare turisti primeste si un sac de dormit calduros. Pe langa apartamentele de lux realizate in gheata, hotelul este dotat cu SPA si saune nordice unde te poti incalzi si relaxa.

Kirkenes, Norvegia – Snowhotel

Chiar daca Snowmotel, un hotel in stil iglu din Norvegia, este deschis pe toata durata anului. Cel mai bine este sa il vizitezi din decembrie pana in martie. In aceasta perioada camerele sunt realizate in intregime din gheata iar hotelul organizeaza numeroase activitati de sezon cum ar fi pescuitul pe gheata sau safari cu sania trasa de husky sau cu snowmobilul. Pentru a se incalzi, turistii poti merge la sauna sau la restaurant unde se pot delecta cu preparate traditionale norvegiene si branzeturi de la fermierii locali.