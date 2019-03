Cântăreaţa Claudia Pavel (34 de ani) a ieşit din reality-showul „Ferma” (PRO TV), unde a avut un conflict cu Brigitte Năstase și era la un pas să-i deschidă proces. Solista a povestit într-un interviu exclusiv pentru Click! cu cine s-a împrietenit în emisiune, dar şi despre problemele cu fosta soţie a lui Ilie Năstase.

Click!: Sora ta a declarat că o veţi da în judecată pe Brigitte. Ce se va întâmpla când va ieşi din „Fermă”?

Claudia Pavel: Sora mea a fost foarte suparată, pentru că mai tare decât tine suferă familia când ţi se aduc înjurii şi minciuni şi se împroşcă în tine cu noroi. Am şi eu nişte părinţi care amândoi fac aproape 70 de ani, am o soră, un copil mai presus de toate. E foarte trist când cineva spune minciuni despre copilul tău. Tot timpul un părinte suferă pentru copilul lui, preferă să şi-o ia el decât copilul nevinovat. Părinții mei mă cunosc mai bine decât oricine pe lumea asta şi ei ştiu foarte bine ce au crescut şi sunt mândri de mine. M-au născut cu coloană vertebală, sunt un om serios şi nu aş face niciodată lucrurile de care am fost acuzată. Ei au suferit, iar sora mea a fost foarte supărată şi chiar intenţiona să o dea în judecată, dar eu nu trăiesc în trecut, trăiesc în prezent. Sunt fericită când îmi strâng copilul în braţe, că sunt acasă şi nu cred că o ia nimeni în seamă pe această femeie şi să ia de bună ce zice ea. Nu am de gând să o bag în seamă. Practic, îmi pierd timpul şi mă umplu de venin degeaba. Vreau să uit că s-a întâmplat şi repet, nu cred că o ia nimeni în serios!

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-decis-claudia-pavel-legat-de-brigitte-nastase-nu-o-ia-nimeni-serios-pe-aceasta