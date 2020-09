Speriat de faptul că nu va scăpa întreg din lupta cu Coronavirus, celebrul afacerist Nick Rădoi și-a făcut testamentul. El s-a filmat pe patul de suferință, iar în video îi transmite fostei soții cum și cui să lase averea, potrivit click.ro.

Nick Radoi a scăpat de coronavirus. După două săptămâni de chin, afaceristul și-a făcut două teste care au fost negative. Se simte bine acum, însă spune că nu poate respira ca înainte și că a rămas cu o tuse. Medicii l-ai asigurat că în viitor va scăpa de probleme, însă trebuie să aibă răbdare. Experiența prin care a trecut l-a schimbat și privește lucrurile altfel. A crezit că va muri, pentru că s-a simțit foarte rău, iar pe patul de suferință milionarul și-a făcut testamentul. „Când am aflat că am coronavirus nu mi-a venit să cred. Am avut niște stări foarte rele. În vreo două zile am vomitat continuu, nu am putut să respir. A fost atât de rău încât am crezut că voi muri, am lăsat un mesaj de adio și mi-am făcut testamentul pentru că nu credeam că o să scap viu. În acel mesaj video i-am spus fostei de existența altor bunuri, și cum și cui să le împartă, celor trei fiice ale noastre. I-am dat parolele și codurile de la conturi. Erau și alte lucruri de care ea nu știa că le am”, a spus Nick pentru Click!

