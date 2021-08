La 16 ani după ce a pozat în celebra revista cu iepurași, Andreea Mantea a făcut dezvăluiri incredibile din culisele pictorialului care le-a atras atenția până și celor de la Playboy America. Vedeta de la Kanal D a trebuit să-l înfrunte pe tatăl său, care, atunci când a aflat că fiica sa a pozat nud, a făcut o criză de nervi. Ani de zile după aceea, Andreea Mantea și tatăl ei au fost la cuțite, potrivit click.ro.

Prezentă în emisiunea ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Andreea Mantea a vorbit fără ocolișuri despre începuturile sale în showbiz. „Eram atât de supărată pe tata că nu m-a lăsat să dau la Teatru și Film, încât tot ce apărea prin agenția de modele, că era reclamă, film, emisiune, și tot ce ținea de televizor, mă duceam. Mă duceam peste tot, nu țineam cont. Și când a apărut acest casting pentru această emisiune, m-am dus. Ce nu am știut însă, oamenii care au fost acolo încă trăiesc și pot confirma, eu nu am știut că va trebui să pozez în Playboy. Doar locul întâi, cea care câștiga Miss Playboy trebuia să aibă acest pictorial. Niciodată pe acest pământ nu m-am gândit eu că și locul doi, și locul trei, și Miss Popularitate. Și am zis că eu nu vreau, eu am venit la televizor să apar să îl enervez pe tata, eu nu vreau să pozez. «Păi scrie în contract.» Și scria, într-adevăr”, a povestit Andreea Mantea, în emisiunea ”În Oglindă”, a lui Mihai Ghiță, conform sursei citate.

Cunoscuta moderatoare de televiziune a dezvăluit că tatăl ei i-a reproșat acel pictorial în Playboy, spunându-i că nu mai reprezintă nimic și că este zero.

